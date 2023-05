Servizio navette salva-traffico per i concerti del Volo e Piazza dei Sapori

A Verona, viabilità sotto controllo anche ieri, 30 aprile, con i flussi di traffico regolari da Viale Piave e Tangenziale Nord. Ma il lungo ponte del Primo Maggio si conclude oggi e la polizia locale continua a presidiare alcuni incroci per contenere il transito dei veicoli provenienti dalle zone sud. Veicoli che ieri hanno riempito completamente i parcheggi del centro storico obbligando gli agenti a chiudere temporaneamente al traffico Corso Porta Nuova.

Il suggerimento, per chi arriva da Viale Piave, è di uscire a destra in Via Fedrigoni per evitare rallentamenti deviando il percorso verso la zona est della città. Allo stesso modo, per chi proviene dalla Tangenziale Nord, è meglio servirsi dei parcheggi scambiatori gratuiti dello Stadio, per poi raggiungere il centro con gli autobus di linea 11, 12 e 13.

Per la prossima settimana vengono messi a disposizione servizi aggiuntivi di trasporto e parcheggio, pensati per i molti eventi che si svolgeranno in città. Il carnet delle imminenti manifestazioni si preannuncia ricco di avvenimenti che riempiranno centro storico e immediata periferia. Un’occasione per testare ulteriormente la viabilità modificata dal grande cantiere per il filobus in Via Città di Nimes.

Per il doppio concerto del Volo (oggi e 3 maggio), così come per l’evento Piazza dei Sapori (dal 4 al 7 maggio) viene predisposto un servizio navette dedicato. Per i visitatori la manifestazione fieristica Samoter, sono invece aperti i parcheggi della Fiera P3, P4 multipiano, P7 e Genovesa. L’ingresso alla manifestazione viene consentito da Re Teodorico.

La polizia municipale di Verona informa infine che nei primi orari delle prossime mattine (7-10) e nel tardo pomeriggio/sera (17-20) la circolazione potrebbe subire dei rallentamenti. Il consiglio è valutare percorsi alternativi e, laddove il tragitto da percorrere sia breve, preferire il trasporto pubblico o i mezzi a due ruote. Rimane comunque sempre attiva la videosorveglianza della centrale operativa che monitorerà costantemente la situazione al fine di registrare eventuali criticità e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali nodi di traffico.