Flussi di traffico si normalizzano ma il cantiere del filobus è sempre da evitare

Continua sulla falsariga dei giorni precedenti il trend di normalizzazione dei flussi di traffico vicino alla zona del cantiere per il filobus di Via Città di Nimes. La circolazione non ha subito grossi intoppi per il concerto di ieri, 28 aprile, in Arena del cantante Sfera Ebbasta. E l'attenzione rimane alta per il ponte del primo maggio, ritenuto da bollino nero per la viabilità.

Per chi si mettesse in auto, il Comune di Verona suggerisce sempre di percorrere itinerari alternativi e distanti dall'area di cantiere. Per chi invece arriva in città resta sempre valido il consiglio di utilizzare i parcheggi scambiatori dello stadio e servirsi del trasporto pubblico verso piazza Bra. E per i brevi tragitti, è preferibile l'uso di mezzi a due ruote o lo spostamento a piedi.

QUI GLI ORARI DEGLI AUTOBUS DI ATV

Il Comune ricorda che eventuali disagi potrebbero protrarsi anche per tutta la prossima settimana quando una serie di eventi si svolgeranno in città prevedendo un folto richiamo sia di veronesi che di turisti. Dall'1 al 7 maggio una girandola di iniziative metterà a dura prova i flussi del traffico con le quattro serate in Arena tra il doppio concerto de Il Volo (1-3 maggio) e le due esibizioni di Checco Zalone (5-6 maggio). Verona poi si prepara ad ospitare le Piazze dei Sapori (4-7 maggio) e al contempo attende i visitatori della manifestazione fieristica Samoter (3-5 maggio), oltre ai tifosi della partita di calcio al Bentegodi di mercoledì prossimo.

Al fine di prevenire il riversamento di molte autovetture, verranno predisposti parcheggi extra in zona fiera e servizi mirati.

«Abbiamo predisposto una campagna social e stiamo potenziando i nostri canali di comunicazione per spingere il cittadino alla massima comprensione delle dinamiche viabilistiche attorno al cantiere, così da limitare il più possibile i disagi - ha detto il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza - In sinergia con il corpo della polizia locale e con il settore mobilità e traffico abbiamo fatto il massimo e giorno dopo giorno valutiamo eventuali migliorie per gestire senza grandi intoppi il prosieguo dei lavori».