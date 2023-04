Cantiere filobus, primo test per nuova viabilità: traffico molto rallentato in città

Da Verona Sud a Viale Galliano, da San Zeno alla Tangenziale Nord, giornata di traffico molto rallentato oggi, 26 aprile, in città. La causa è il grande cantiere per l'unificazione dei due sottopassaggi all'altezza di Via Città di Nimes. Lavori legati alla realizzazione del filobus, con durata prevista di circa un anno. E questo significa che l'impatto sulla mobilità cittadina non riguarderà solo oggi ma anche i giorni a venire.

Per non intralciare il cantiere, che ha preso il via lo scorso 21 aprile, il Comune di Verona ha modificato la viabilità in zona, creando una sorta di anello tra Porta Palio e Porta Nuova. Ed oggi è stato il primo test reale per questa soluzione. Tra weekend e ponte del 25 Aprile, nei giorni scorsi i nuovi percorsi segnalati non erano stati interessati dai normali volumi di traffico cittadino. Oggi, però, si è tornati al lavoro e le scuole hanno riaperto. E questo ha messo a dura prova le strade vicine al cantiere e le principali direttrici per il centro città.

Nelle ore di punta, questa mattina, la polizia locale di Verona ha segnalato rallentamenti da Verona Sud e da Viale Galliano verso il centro, ma anche nel quartiere San Zeno e sulla Tangenziale Nord. La situazione è costantemente monitorata con le telecamere dagli agenti, pronti ad intervenire in caso di necessità.

I loro consigli rimangono quelli di evitare la zona interessata dai lavori, soprattutto tra le 7 e le 9 del mattino e tra le 17.30 e le 19.30 nel pomeriggio. E se non fosse possibile evitarla, è consigliato partire con largo anticipo rispetto all'orario abituale, perché i tempi di percorrenza si possono allungare anche di 30 o 45 minuti. Il suggerimento principale per tutti è quello di evitare l'automobile, preferendo i mezzi pubblici o le biciclette se non si vuole andare a piedi. Mezzi pubblici che avranno corsie preferenziali durante questi lavori e che si possono prendere anche nei parcheggi scambiatori, come quello dello Stadio.