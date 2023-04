Viabilità modificata dal cantiere del filobus, senza mezzi pesanti traffico più scorrevole

Sembra aver funzionato il primo importante accorgimento alla viabilità modificata per il grande cantiere del filobus a Verona. Nelle ore di punta di questa mattina, 27 aprile, il traffico è stato più scorrevole non solo nell'anello stradale creato attorno ai lavori, ma anche nelle principali vie che portano al centro. E tutto questo grazie anche allo stop ai mezzi pesanti dalle 7 alle 9 nel circuito di Porta Nuova.

Sono cominciati venerdì scorso, 21 aprile, i lavori di unificazione dei due sottopassaggi in corrispondenza di Via Città di Nimes. Lavori che cambieranno la mobilità di Verona, con il traffico privato che passerà nell'unica galleria sotterranea mentre il filobus ed il trasporto pubblico che passeranno sopra. Un cantiere importante, che durerà circa un anno e che ha costretto il Comune di Verona a modificare la viabilità ordinaria.

Cambiamenti che hanno avuto ieri il primo vero test. Il fine settimana ed il ponte per il 25 Aprile, infatti, avevano evitato che il traffico abituale impegnasse le strade interessate dalle modifiche. Ma ieri si è tornati alla solita routine, con scuole aperte e attività lavorative in funzione. E il risultato è stato un forte rallentamento del traffico, con lunghe code soprattutto tra le 7 e le 9 del mattino. Diversi impiegati e studenti hanno raggiunto il luogo di lavoro o la scuola in ritardo. Ritardi che hanno interessato sia il trasporto pubblico che quello privato.

Un disagio di cui molti si sono lamentati e che ha costretto Comune e polizia locale a trovare delle soluzioni anche in tempo reale per evitare che i problemi si aggravassero. E tra queste soluzioni la più importante è stata l'ordinanza di divieto di transito ai mezzi pesanti in tutta l'area interessata dal cantiere dalle 7 alle 9 del mattino. Ordinanza annunciata ieri ed entrata in vigore oggi, con grandi benefici per automobilisti e conducenti di autobus. Il traffico, nelle cosiddette ore "da bollino nero", è stato molto più scorrevole questa mattina rispetto a ieri. E il trasporto pubblico non ha accumulato ritardi. Di sicuro, l'ordinanza ha avuto i suoi meriti. Ma è anche possibile che molti veronesi abbiano modificato le abitudini per i loro spostamenti per evitare di finire in coda.