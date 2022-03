Autostrada A4, un weekend di lavori per il rifacimento della pavimentazione: come cambia la viabilità

In direzione Milano dall’1 al 3 aprile, lungo l’autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova, si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta, a partire dalle ore 21 di venerdì 1 aprile fino alle ore 24 di domenica 3 aprile 2022. Il provvedimento si rende necessario per eseguire alcuni lavori di rifacimento della pavimentazione, in carreggiata ovest (direzione Milano) ed esattamente tra i caselli di Montecchio e Soave (dal km 313+000 al 308+000).

Sempre lungo l’autostrada A4, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21 di venerdì 1 aprile e fino alle ore 6 di sabato 2 aprile 2022. Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia dalle ore 6 di sabato 2 aprile alle ore 24 di domenica 3 aprile 2022. In questo caso verranno eseguiti lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal km 255+000 al 258+750).

Sempre per i lavori sopra indicati, i viaggiatori potranno usufruire di due corsie, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti di lunedì 4 e martedì 5 aprile 2022 dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Inoltre, tra i caselli di Verona Sud e Verona Est, questa volta per lavori di riqualificazione varco al Km 294+075 al Km 293+670, dalle ore 20 di venerdì 1 aprile alle ore 6 di lunedì 4 aprile 2022, i viaggiatori potranno usufruire di due corsie, di cui una a larghezza ridotta.

La società fa sapere che «profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni». Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://inviaggio.autobspd.it/ .