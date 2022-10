Canile sanitario di Verona, si progetta il trasferimento alla Bassona

Martedì mattina si è tenuto un sopralluogo congiunto al Canile Sanitario di via Campo Marzo, a Verona, dietro il cimitero monumentale, con la presenza del sindaco Damiano Tommasi, del veterinario Flavio Sbardellati e del consigliere delegato alla Tutela del Benessere degli Animali Giuseppe Rea.

È infatti in corso un dialogo tra il Comune e il Servizio Veterinario dell'AULSS 9, quest’ultimo promotore della visita, per la valutazione di un percorso/progetto volto al trasferimento da via Campo Marzo nelle adiacenze del Rifugio del Cane alla Bassona. Un'area già predisposta, che può prestarsi ad accogliere entrambe le strutture consentendo l’avvicinamento dei due canili, ottimizzandone la gestione.

«Stiamo lavorando – spiega Rea – perché si possa raggiunge questo importante obiettivo, volto non solo ad assicurare un ambiente più qualificato al rifugio e alla tutela degli animali, ma anche per mettere i diversi operatori in attività al Canile Sanitario, struttura datata, in una più favorevole condizione lavorativa. Avvicinare le due strutture può essere un’ipotesi percorribile e di grande vantaggio logistico-funzionale».