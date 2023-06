Cani in ufficio per «un clima più sereno e più produttivo», il Comune di Verona avvia la sperimentazione

Parte la sperimentazione che consente ai lavoratori di andare in ufficio accompagnati dal proprio animale di affezione. Il test durerà un anno e riguarderà anzitutto gli uffici e gli spazi del Museo di Storia naturale. L'iniziativa, in base a quanto comunicato da Palazzo Barbieri, è stata condivisa anche con le organizzazioni sindacali. «La scienza riconosce che avere accanto il proprio animale domestico porta benefici non solo al proprietario dell’animale ma anche ai colleghi», sottolinea una nota del Comune di Verona, annunciando così l'avvio della sperimentazione al Museo di Storia Naturale «per un clima più sereno e più produttivo». In linea con la volontà dell’amministrazione di fare di Verona «una città sempre più amica degli animali», la giunta ha infatti approvato nei giorni scorsi la delibera che permette in via sperimentale ai dipendenti del Comune di portare al lavoro il proprio cane, laddove sussistano le condizioni per far sì che ciò avvenga nel rispetto dei lavoratori e nel rispetto della tutela degli animali.

Si comincia dal Museo di Storia Naturale, saranno infatti qui gli uffici ad aprire per primi le porte a diverse tipologie di cani con l’obiettivo di ampliare l’esperienza ad altri settori comunali, come previsto dal Regolamento per la tutela e il benessere degli animali che è attualmente in fase di revisione. Per arrivare in ufficio con il proprio animale, spiega la nota di Palazzo Barbieri, i dipendenti dovranno anzitutto ottenere l’autorizzazione da parte del proprio dirigente, che sarà concessa in presenza di condizioni precise e stringenti. L’animale dovrà essere assicurato contro danni a terzi e a cose, dovrà essere vaccinato e "microchippato". Qualora poi il dipendente non sia in ufficio da solo, dovrà avere la liberatoria da parte dei colleghi per condividere gli spazi con la new entry.

Regole e vincoli della serena convivenza, spiegano sempre dal Comune di Verona, sono descritte nella "Pet Policy" che è parte integrante della delibera approvata dalla giunta. Si è detto soddisfatto il consigliere delegato alla Tutela degli animali Giuseppe Rea, che ricorda come «siano sempre di più le realtà pubbliche e private che stanno aprendo i proprio uffici agli amici a quattro zampe». Lo stesso consigliere Rea ha poi aggiunto: «Per il Comune si tratta di una novità che al momento sarà testata in un solo edificio, quello che ospita il Museo di Storia Naturale. I cani sono veri e propri affetti familiari, non lasciarli a casa da soli per molte ore rende sicuramente felici gli animali e consente ai padroni di lavorare in serenità perché hanno vicino il loro fido. Siamo convinti che tale opportunità possa incidere in modo positivo sul clima lavorativo, appianando tensioni tra i colleghi e, di conseguenza, contribuendo ad aumentare la produttività dell’ufficio stesso. Non vuole essere in alcun modo una distrazione bensì un incentivo, - ha precisato in conclusione il consigliere Rea - oltre che un modo per agevolare i lavoratori più fragili, che tanto possono ricevere dalla vicinanza del proprio pet».