I candidati che avranno perfezionato l’iter selettivo, partecipato all’Academy e acquisito i titoli abilitativi, verranno assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e presteranno servizio nelle province di Padova e Rovigo. Maggiori approfondimenti, dettagli e il link per la candidatura sono disponibili su www.fsbusitalia.it .

Fino al 9 settembre 2022 sarà possibile candidarsi all’ Academy di Busitalia Veneto (Gruppo FS Italiane). Il progetto, che ha l’obiettivo di incrementare gli standard di regolarità del servizio, e migliorare quindi l’esperienza di viaggio, prevede l’acquisizione della patente di categoria “D” e della carta di qualificazione del conducente professionale, attraverso un percorso formativo interamente finanziato dall’azienda, nei limiti e alle condizioni che saranno illustrati e formalizzati in fase di selezione.

Busitalia Veneto, al via l'Academy per i futuri autisti: ecco come ed entro quando candidarsi