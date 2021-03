Sono 467 i candidati all'edizione 2021 del premio letterario Raduga. A maggio i vincitori

Sono 467 i giovani scrittori e traduttori che hanno presentato la propria candidatura al Premio letterario italo-russo Raduga, organizzato dall'associazione veronese Conoscere Eurasia, dall'Istituto Letterario A.M. Gor’kij, in collaborazione con la Fondazione Russkij Mir e con il sostegno di Banca Intesa Russia e Gazprombank.

Nello specifico, sono stati 328 gli scrittori russi e 22 i traduttori russi ammessi a partecipare alla prima fase del premio, mentre in Italia le adesioni sono arrivate da parte di 90 narratori in erba e 27 giovani traduttori. Il premio, giunto quest’anno alla dodicesima edizione, si conferma così uno dei principali concorsi letterari a carattere transnazionale, riscuotendo forte interesse e una grande partecipazione nonostante la difficile fase pandemica causata dal Covid-19.

I candidati hanno tutti presentato propri elaborati originali, che la giuria del premio sta valutando. Entro il prossimo mese di aprile sarà creata la rosa di cinque scrittori e cinque traduttori finalisti per entrambe le lingue. I vincitori (quattro in totale, uno per ciascuno delle due categorie e ciascuna delle due lingue) saranno definiti nel mese di maggio 2021, e premiati nel corso di una cerimonia le cui modalità di svolgimento saranno definite alla luce dell’evoluzione del fenomeno pandemico.

Il premio Raduga è stato fondato nel 2010 dall'associazione Conoscere Eurasia e dall’Istituto Letterario A.M. Gor’kij di Mosca, nell’intento di rafforzare i rapporti culturali e letterari tra Italia e Russia e di valorizzare le opere di giovani narratori e traduttori, sia russi che italiani, dando loro la possibilità di trovare un editore e di confrontarsi con un più ampio numero di lettori.