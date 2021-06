Le celebri candeline Vicenzi illuminano il Festival lirico di Verona: torna il suggestivo "rito" per la prima in Arena

Con la prima del Festival lirico di sabato 19 giugno a Verona torna anche il "rito" dell’accensione delle celebri candeline Vicenzi per illuminare l’Arena prima dell’inizio dell’opera

Le candeline Vicenzi sono un "rito" dell’Arena e del Festival lirico più suggestivo al mondo. Dai primi anni ’80 illuminano l’anfiteatro nelle serate d’opera e, anche quest’anno a partire dalla prima di sabato 19 giugno, accenderanno di luce il Festival. «Le candeline Vicenzi – racconta Cristian Modolo, responsabile marketing del gruppo dolciario veronese – non rappresentano solo una tradizione, ma in Arena, sono lo spettacolo prima dello spettacolo. Quest’anno in particolare, la riaccensione delle candeline assume un significato nuovo, perché la loro luce diventa metafora della ripartenza del mondo della musica, dello spettacolo, dell’economia. Accendono l’Arena di nuova luce e rappresentano l’impegno di Vicenzi a favore della cultura e della nostra comunità».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da quasi 40 anni, infatti, il Gruppo Vicenzi sostiene i principali eventi culturali di Verona e, anche quest’anno, supporta il Festival lirico della ripartenza. Quest’estate, saranno circa 100 mila le candeline che Vicenzi metterà a disposizione degli spettatori areniani per illuminare le serate d’opera. Il gruppo dolciario sostiene anche le spese per il montaggio e lo smontaggio della grande stella che, ogni Natale, viene montata in piazza Bra. L’archiscultura è il simbolo di Verona nel mondo.

Cristian Modolo