Campus scolastico nel futuro Central Park di Verona? «Studenti e famiglie apprezzerebbero»

Si è svolto venerdì l'incontro tecnico tra Comune, Provincia di Verona e Invimit, sul futuro del compendio al Chievo che oggi ospita l’Istituto alberghiero Berti e il Centro di formazione professionale ‘Fortunata Gresner.

L’edificio, la cui proprietà è divisa tra Comune e Provincia, potrebbe rientrare nella più ampia partita legala alla realizzazione del Central Park all’ex scalo merci di Porta Nuova. È qui infatti che l’Amministrazione propone di creare un campus scolastico cittadino in cui raggruppare alcuni o la maggior parte degli istituiti superiori, attualmente dislocati in diverse zone del centro.

Si tratta di edifici di proprietà della Provincia, da qui il dialogo tra enti, che avrebbe benefici anche sul fronte della riqualificazione di immobili ormai datati e che, con operazioni triangolari, potrebbero essere valorizzati con destinazioni più idonee ai vari contesti.

L’ipotesi è sul tavolo degli enti interessati. Secondo Palazzo Barbieri, visto l’accelerare dell’iter per il Central Park e del progetto per il senior housing a Villa Pullè, questo è il momento giusto per valutare tutte le proposte percorribili.

Accertato l’interesse di Invimit ad acquisire l’immobile scolastico, Comune e Provincia sono pronti a sedersi al tavolo per discutere l’idea del futuro campus all’ex Scalo Merci. Un’operazione i cui benefici sarebbero molteplici, sottolinea l'Amministrazione, a cominciare da quelli logistici, con gli istituti superiori concentrati su un’area servita da tutti i mezzi di trasporto pubblici, facilmente raggiungibile, fuori dalla Ztl e dal centro storico, che sarebbe a sua volta alleggerito dal venir meno di numerosi studenti. Oltre a creare una realtà all’avanguardia, con servizi e attività sportive, per il mondo della scuola.

Di questo si è parlato al sopralluogo di venerdì mattina al Chievo al quale hanno partecipato l’assessore alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala e i tecnici di Provincia e Invimit.

«Un’idea su cui crediamo a che puntiamo a concretizzare – ha detto l’assessore -. Il dialogo con la Provincia è aperto, così come il confronto con importanti investitori della città, per operazioni triangolari che permettono di intervenire su più fronti contemporaneamente. Quanto al campus scolastico al Central Park, i benefici legati alla mobilità sarebbero davvero molti, oltre all’opportunità di creare una realtà unica, in linea con le grandi metropoli internazionali. Sono certa che studenti e famiglie apprezzerebbero».