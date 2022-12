Ipotesi campo da calcio retrattile per il nuovo stadio di Verona

Il nuovo stadio di Verona potrebbe avere il campo da calcio retrattile come quello del Santiago Bernabeu di Madrid, l'impianto dove gioca il Real. L'indiscrezione è trapelata dopo l'incontro che si è tenuto lunedì scorso, 12 dicembre, a Palazzo Barbieri. Al tavolo si sono seduti il sindaco Damiano Tommasi, il capo di gabinetto del primo cittadino Bruno Perini e l'assessore al bilancio Michele Bertucco per il Comune di Verona. Insieme a loro, a rappresentare la società Nuova Arena che vorrebbe rinnovare il Bentegodi, c'era Thomas Berthold e tutti insieme si sono confrontati con due rappresentanti dell'azienda spagnola di ingegneria Sener.

I dettagli dell'incontro sono coperti dal massimo riserbo ma Lillo Aldegheri sul Corriere di Verona ha riferito che il faccia a faccia avuto ieri potrebbe essere il primo passo per realizzare un campo da calcio retrattile nel nuovo stadio di Verona. Il progetto del campo che sparisce per lasciare una piattaforma multifunzionale è infatti basato su un brevetto applicabile in tutti gli impianti. E la Sener lo ha creato al Bernabeu ma anche in altri stadi. Il meccanismo permette di dividere il prato in parti che scorrendo finiscono una sull'altra e rimangono chiuse in un magazzino sotterraneo in cui viene mantenuto un clima che non danneggia l'erba.

Il progetto della Nuova Arena che andrebbe a sostituire l'attuale Bentegodi non era stato pensato con questa tecnologia, la quale però si potrebbe applicare senza problemi. Questo renderebbe l'impianto più versatile. Il campo da calcio potrebbe essere infatti tenuto per le attività dell'Hellas Verona e potrebbe essere tolto per eventi di altro genere come ad esempio i concerti. Ciò permetterebbe alla struttura di funzionare non solo per le partite di calcio, ma anche negli altri giorni della settimana e per altri eventi. Un'idea abbracciata da Tommasi e ovviamente anche da Berthold perché rende il progetto del nuovo stadio più sostenibile economicamente.