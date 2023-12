Nel fine settimana è possibile visitare l’ex Campo di Concentramento di Montorio (già DAT Colombara), gestito dalle associazioni Figli della Shoah e Montorioveronese.it, che hanno pulito e riordinato il luogo della Memoria.

Grazie al Patto di sussidiarietà siglato con il Comune di Verona, le associazioni hanno avviato le attività per far conoscere la tragica storia del luogo.

Il prossimo appuntamento è per sabato 16 alle ore 10.30 e domenica 17 dicembre in due fasce orarie, alle 9.30 e alle 11.

Per la prenotazione delle visite, assolutamente gratuite, è necessario compilare un form di prenotazione accedendo al seguente link: https://www.montorioveronese.it/campo-di-concentramento-di-montorio/

È richiesta la compilazione di un modulo per ogni persona che partecipa (anche per minorenni), al termine della procedura verrà inviata una mail di conferma con tutte le informazioni di dettaglio per raggiungere il luogo.

Si consiglia un abbigliamento adeguato per una escursione in campagna su terreno sterrato irregolare. le persone con difficoltà motorie sono invitate a contattare gli organizzatori. Per maggiori informazioni sul Campo di concentramento è possibile consultare la seguente pagina: https://www.montorioveronese.it/campo-di-concentramento-di-montorio/

Prossimamente saranno aperte le visite guidate anche alle scuole che, per partecipare potranno chiedere e ricevere maggiori informazioni, è possibile scrivere una email a lagermontorio.scuole@gmail.com.