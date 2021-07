Ripristinati grazie ad una donazione i campi di bocce per gli anziani di Santa Giuliana

Grande soddisfazione alla Uil di Verona per l’attività promossa dal presidente dell’ADA Renzo Fasiolo, Associazione di volontariato per i Diritti degli Anziani che collabora con la UIL Pensionati, la quale sta conducendo una campagna di intervento e di sostegno verso situazioni e persone bisognose di aiuto, un impegno continuo che serve ancora di più in questi momenti difficili, una solidarietà che da sempre contraddistingue tutto il mondo sindacale.

A Natale del 2020 avevano fornito attrezzature alla Ronda della Carità, per garantire un pasto caldo ai bisognosi, ora si sono impegnati per riportare in condizioni agibili i campi di bocce dell’ospedale psichiatrico Santa Giuliana di Verona. Attrezzatura da tempo fuori uso e che ora costituirà un valido motivo di svago e passatempo per i pazienti dell’Istituto.

Venerdì alle 16, con la partecipazione del direttore generale della struttura, il dottor Tiziano Zenere, è avvenuta l’inaugurazione dei rinnovati campi da gioco: è stata un’occasione di confronto oltre per festeggiare, finalmente di persona, questa bella iniziativa con un rinfresco a base di anguria e melone.

Con questa ed altre iniziative, rese possibili con la raccolta fondi del 5X1000 tra i propri soci, l’ADA intende realizzare concretamente le finalità per cui questa associazione di volontariato è nata, la UIL di Verona è orgogliosa di supportare questa associazione che sta dimostrando il valore delle persone che vi collaborano.