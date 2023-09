Ad ottobre al via in Veneto le campagne vaccinali contro influenza e Covid-19

Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla Regione, la campagna vaccinale, con adesione su base volontaria, contro l’influenza stagionale partirà in Veneto il prossimo 16 ottobre. Quella contro Covid-19, invece, prenderà avvio tra inizio e fine ottobre «con gradualità in base alle dosi fornite dal ministero della salute». Quest'ultimo, stando a ciò che riferisce la Regione, avrebbe previsto «700 mila dosi per il Veneto con consegna a scaglioni settimanali». Da parte della stessa Regione Veneto quindi una puntualizzazione importante: «Sono destituiti di ogni fondamento i timori per un qualsivoglia ritardo».

A fornire tutte le informazioni è stata in queste ore la Direzione Prevenzione della Regione Veneto che, attraverso una nota, ha poi specificato: «Il 16 ottobre partirà la campagna vaccinale anti-influenzale e sarà disponibile per tutti i medici di medicina generale e le farmacie aderenti. Particolare attenzione agli ospiti delle strutture assistenziali residenziali i quali saranno vaccinati nei giorni precedenti all’avvio della campagna per tutta la popolazione. La Regione del Veneto ha acquistato 1 milione di dosi aumentando anche la disponibilità di dosi di vaccino spray nasale che può essere utilizzato per i bambini dai 2 ai 6 anni».

Per quanto riguarda le vaccinazioni contro Covid-19 è stato quindi spiegato: «La campagna vaccinale Covid-19 partirà con gradualità in base alle dosi fornite dal ministero della salute che ha previsto un totale di 700.000 dosi per la Regione del Veneto secondo la consegna prevista a scaglioni settimanali. Di conseguenza, seguendo un criterio di protezione delle persone più fragili, ad inizio ottobre coinvolgerà le RSA e già a fine ottobre il vaccino sarà reso disponibile per i medici di medicina generale e le farmacie aderenti, al fine di proteggere le altre categorie di soggetti fragili e la popolazione generale. Il vaccino è raccomandato per le persone con più di 60 anni di età e per tutte le persone che presentano malattie croniche secondo quando indicato dal ministero della salute».

La Direzione Prevenzione ha in aggiunta precisato: «La vaccinazione antinfluenzale, inoltre, potrà essere somministrata in sicurezza assieme alla vaccinazione anti Covid. La presenza di più attori che offrono il vaccino sul territorio - hanno evidenziato i tecnici regionali - si conferma come punto di forza di una complessa macchina organizzativa che prevede una pianificazione in costante dialogo tra Regione, Azienda Zero e Aziende Sanitarie. L’organizzazione della campagna anti-influenzale da parte della Regione è partita già a giugno e le indicazioni operative per tutte le Aziende Sanitarie sono state inviate nei primi giorni di agosto, con l’obiettivo di favorire l’organizzazione e il coinvolgimento dei diversi attori della rete e di partire il prima possibile con l’offerta di protezione. Tale organizzazione ha visto, inoltre, il 19 luglio il coinvolgimento nella programmazione vaccinale dei rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta».

Il vaccino antinfluenzale, secondo quanto comunicato dalla Regione Veneto, è gratuito e raccomandato per le seguenti categorie di persone:

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza

Soggetti di età pari o superiore a 60 anni

Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani

Donatori di sangue

Bambini sani nella fascia di età 6 mesi - 6 anni

Donne in gravidanza

Regione Veneto, infine, ricorda che oltre alla vaccinazione, per la prevenzione della trasmissione dei virus influenzali, così come di altri agenti infettivi quali Covid-19, è importante seguire scrupolosamente le misure igienico-comportamentali da adottare per ridurre il rischio di diffusione: