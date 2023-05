Sport, prevenzione e salute per i cittadini di Verona con la prima edizione della "Camminata del cuore"

«Sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del benessere psicofisico derivante da una corretta attività sportiva e da uno stile di vita sano, in particolar modo, in favore della salute del cuore». Questo lo scopo della prima edizione della "Camminata del Cuore", evento ludico-motorio non competitivo che si terrà domenica 14 maggio, con partenza dalle ore 9 alle 10.30 dalla piazza dell’Arsenale Franz Josef I. Il percorso proseguirà poi in Lungadige Cangrande, Lungadige Attiraglio, per arrivare fino a Corte Molon e ritorno.

L'evento, come viene spiegato dal Comune di Verona, si colloca all’interno del progetto “Città Sane” ed è organizzato da USacli di Verona in collaborazione con il Comune di Verona e la seconda circoscrizione. Vede il contributo di Agsm Aim e il sostegno di Coldiretti, Verona Mercato, Verona Marathon Hub e Vicenzi Group, e coinvolge numerosi enti e associazioni del territorio. Per sensibilizzare la cittadinanza, sabato 6 maggio, a partire dalle ore 10.30, al Mercato Coperto della Coldiretti, è proposto un incontro sul tema "La Camminata del Cuore: perché?". Fra interverranno la professoressa consigliera comunale Annamaria Molino delegata al progetto ‘”Città Sane”, il professore Facoltà di Scienze Motorie Università degli Studi di Verona Federico Schena e Giorgio Pasetto della Fondazione Bentegodi.

Ass. La Paglia: «Iniziativa importante per la salute dei cittadini»

Durante l’evento i partecipanti potranno richiedere, a personale altamente specializzato, il controllo gratuito della pressione e della saturazione all’inizio e alla fine della camminata negli appositi gazebo. Personale medico sarà a disposizione per chiarimenti. Lungo il percorso, dalla piazza Arsenale a Corte Molon, saranno collocati, oltre ai gazebo presidiati da personale medico e infermieristico, quelli di tutte le associazioni ed enti che partecipano all’evento, dove sarà possibile richiedere informazioni per poter adottare un salutare stile di vita.

«Una bella ed importante iniziativa per la salute dei cittadini veronesi - ha sottolineato l’assessora alla Salute Elisa La Paglia - promossa da USacli e rafforzata nella sua consistenza dalla efficace collaborazione portata avanti delle tante istituzioni, enti e associazioni coinvolte. Fare rete sul territorio è un obiettivo strategico dell’amministrazione, in particolar modo quando si parla della salute pubblica e di quelle attività in grado di accendere l’attenzione sul tema, accrescendo le informazioni in possesso della comunità veronese perché si faccia prevenzione e si realizzi un corretto e sano stile di vita. Ringrazio quanti in diverso modo hanno lavorato e lavoreranno per la migliore riuscita di questo bel momento di festa dedicato alla salute».

Parteciperanno all’evento ABIO, AIDO, AIRC, ANDOS, APE, ASFA, Ass. Alzheimer Verona, AVIS e Centro Camilliano di Formazione, Centro Bernstein, Croce Rossa Italiana, Croce Verde Verona, FIMMG, FISMU, Fondazione Bentegodi, Fondazione Umberto Veronesi – Pink Lady, GIADA, LILT, Pink Darsena Bardolino, SNAMI, UNIVR – Medicina e Chirurgia, Dipartimento di medicina dello Sport, UNIVR – Scienze Motorie. È possibile scriversi su: https://lacamminatadelcuore. eventbrite.it. Ad ogni partecipante sarà consegnata una t-shirt, un pettorale numerato, un “passaporto della salute” dove far apporre i risultati degli esami svolti, e una sacca zaino contenente prodotti salutari.

Gli appuntamenti del "Cuore" sono stati presentati questa mattina dall’assessora alla Salute Elisa La Paglia. Presenti la consigliera comunale Annamaria Molino delegata al progetto "Città Sane", la presidente della 2^ Circoscrizione Elisa dalle Pezze, il presidente USacli APS Verona Giuseppe Biasi, il presidente Verona Mercato Marco Dallamano, il professore Facoltà di Scienze Motorie Università degli Studi di Verona Federico Schena. «Non c’è dubbio che questa iniziativa è in favore della Salute – ha dichiarato la consigliera Molino – punto di partenza dell’ampio programma di attività che il Comune di Verona si propone di portare avanti con l’adesione dal 1° gennaio alla Rete della Città Sane. Un intervento che può realizzarsi solo attraverso la partecipazione e il coinvolgimento di tutti e tanti attori già attivi sul territorio e collegati con i loro progetti al Comune e alle Circoscrizioni».

Il presidente Giuseppe Biasi ha infine aggiunto: «Vogliamo sensibilizzare tutti al cambiamento in favore della propria salute. Per farlo proponiamo alla città un doppio appuntamento, con un primo incontro informativo sabato 6 maggio e poi, a seguire, domenica 14 maggio con grande festa del movimento e del benessere a cui sono tutti invitati».