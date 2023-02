Camminamento pedonale sistemato in via Golino, «l'ultima criticità riguarda la scarsa illuminazione»

«È stato portato a termine l’intervento di sistemazione del camminamento pedonale sterrato in via Golino, a lato delle case popolari di via Brioni, che da tempo versava in condizioni di grave degrado. L’ultimo intervento, parziale, risaliva ad alcuni anni fa con la posa, in alcuni punti, di ghiaino a prevenire gli accumuli d’acqua e la formazione di fango, tanto insidioso soprattutto per le persone anziane».

Ad annunciarlo è il consigliere comunale a Verona per il Partito Democratico Michele Bresaola, il quale spiega che «il livellamento del terreno e la posa di materiale stabilizzato lo hanno reso di nuovo sicuro e confortevole sia per i pedoni (per lo più diretti alla fermata del bus) che per le bici. I lavori nascono da una recente segnalazione del sottoscritto all'assessore con delega al Decentramento Federico Benini e alla 5a Circoscrizione».

Gli interventi di cui la zona necessiterebbe non sono però terminati: «L’ultima criticità rimasta, dal punto di vista della funzionalità e della sicurezza, riguarda la scarsa illuminazione, in quanto l'illuminazione pubblica è presente soltanto sull’altro lato della strada.

Il completamento di questa piccola riqualificazione potrebbe però venire con la nuova pista ciclabile che il Comune di Verona ha in programma di realizzare in via Golino - dalla sede della Quinta Circoscrizione fino a via Pasteur - e in via San Giacomo - dall'incrocio del Policlinico fino alla sede della Circoscrizione. Si tratta di piccoli interventi dal costo limitato, talvolta irrisorio, che fanno però la differenza tra un quartiere vivibile e accessibile e un quartiere trascurato, impraticabile soprattutto per le persone più fragili», ha concluso il consigliere dem.