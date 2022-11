Tre proposte per risolvere il problema del traffico pesante sulla SR 450

Una soluzione e tre possibili strade per raggiungerla, sono emerse dall'incontro della durata di un'ora che giovedì mattina si è svolto in Comune a Peschiera del Garda, sul tema del traffico pesante sulla SR 450. Il tavolo tecnico era stato convocato in seguito all'incontro avvenuto lo scorso 27 ottobre via zoom tra il Prefetto e le parti in causa, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Peschiera e Affi, il sindaco Orietta Gaiulli per Peschiera e per il consigliere con deleghe ai lavori pubblici Luciano Ortolani, e quelli di Veneto Strade, dell’Autostrada A4 Brescia-Padova e dell’A22 del Brennero.

«È stato un incontro molto proficuo - ha spiegato il primo cittadino Gaiulli, che non ha nascosto la sua soddisfazione -. Se durante il primo incontro si era parlato della possibilità di rendere per i camion la regionale 450 a pagamento, oggi l’opzione che pare farsi strada è un’altra. La linea che è emersa oggi, e che è parsa a tutti la soluzione più logica e snella e con il minor impatto economico per gli enti coinvolti è che i camion non abbandonino l’autostrada, ma che rimangano all’interno percorrendo il raccordo di Verona Nord», ha sottolineato il sindaco di Peschiera, facendo riferimento a camion di una certa dimensione, i 5 assi.

Una soluzione che avrebbe trovato il favore di Veneto Strade, che nel corso dell’incontro ha sottolineato le ingenti spese economiche che deve sostenere per la manutenzione della SR 450, messa a dura prova dal passaggio dei giganti della strada. Giganti che nella maggior parte dei casi affrontano tratte internazionali e che avrebbero a che fare solo marginalmente con l’economia italiana.

«Questo è un tema molto delicato - ha detto Ortolani -. Questi camion utilizzano i nostri percorsi, li danneggiano, sporcano, perché c’è anche il grosso problema dei rifiuti senza che ci sia per il territorio alcun ritorno economico. Noi in sostanza paghiamo le tasse per mantenere una strada che viene rovinata da chi non fornisce il minimo apporto economico».

Ora dunque dovranno essere vagliate le possibilità operative, per cercare di far rimanere i camion in autostrada. Viene spiegato infatti che dai caselli del Garda ogni giorno ne entrano circa 2400 e altrettanti ne escono: la Regionale infatti farebbe risparmiare loro circa 25 euro.

Le possibili soluzioni emerse, appannaggio ovviamente della Prefettura, sono: l’istituzione di un sovrapprezzo per chi esce dai due caselli, la creazione di una fascia oraria durante la quale sia interdetta l’uscita, la trasformazione della SR 450 in strada a pagamento.

Tutte ipotesi suggerite dai diretti interessati, mentre il prossimo step è fissato tra un mese, quandi i sindaci insieme ai rappresentanti di Veneto Strade, A4 e A22, faranno insieme un sopralluogo partendo dal casello di Peschiera del Garda fino ad arrivare a quello di Affi, per valutare insieme l'entità del problema.