La fortuna bacia un cameriere di Garda: vince 300mila con un Gratta e Vinci

Trecentomila euro: a tanto ammonta la vincita che un cameriere di Garda incasserà grazie a un Gratta e Vinci giocato nella tabaccheria ‘Giori’, sul lungolago.

Il Gratta e Vinci – serie Miliardario – è costato cinque euro. «Dopo aver grattato il biglietto, ricordo che il cameriere ha cambiato colore, si è fatto rosso», ha spiegato ad Agimeg il titolare della tabaccheria. «Ha cominciato a tremare tutto, non ci credeva. Aveva appena acquistato due biglietti, poi doveva andare al lavoro. Dopo un poco l’abbiamo calmato, ha capito che era tutto vero».

Il fortunato lavora in un ristorante del lungolago gardesano, strada attraversata ogni giorno da migliaia di turisti. «Noi non abbiamo mai registrato una vincita così cospicua, nel corso degli anni ci sono state tre vincite da 100.000, ma quella del fine settimana è stata la più alta. Regali? Ci ha promesso una cena, ma non nel ristorante dove lavora altrimenti qualcuno si insospettirebbe e lui non vuole farlo sapere».

