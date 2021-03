Lavori per la Tav, sabato notte chiusa la A4 tra Peschiera e Sommacampagna

Sono già in vigore o scatteranno presto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli in alcuni tratti autostradali o di strade provinciali. Le riduzioni alla normale viabilità sono dovuti a una serie di cantieri anche importanti che insistono sul territorio scaligero.

LAVORI IN A4

Per realizzare la Tav tra Brescia e Verona è necessario demolire un cavalcavia in A4. Per questo, il tratto autostradale tra Peschiera del Garda e Sommacampagna sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 20 di sabato 6 marzo alle 6 del mattino di domenica 7 marzo.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Peschiera e una volta convogliati nella Strada Regionale 11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Sommacampagna. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e attraverso la SR 11 potranno rientrare in A4 al casello di Peschiera.

Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Peschiera e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sommacampagna.

LAVORI SULLE STRADE PROVINCIALI

Sono terminate le operazioni di disgaggio del materiale roccioso pericolante sulla parete che sovrasta il tratto della SP 11, a Preabocco di Brentino Belluno, interessato dalla caduta di alcuni massi e quindi chiuso al traffico. Gli operai rocciatori della ditta trentina impegnata sul posto, hanno individuato altri punti, a nord dell'area dei precedenti distacchi, che necessiterebbero di ulteriori interventi. La Provincia di Verona ha perciò deciso di prolungare il cantiere per la messa in sicurezza dell’area e procedere con nuovi disgaggi verso l’abitato di Preabocco. Al termine delle operazioni interverrà Terna per la sistemazione di alcuni tralicci dell’alta tensione danneggiati dai massi caduti.

Per garantire la sicurezza sul posto, la protezione civile locale collaborerà con la Provincia al fine di evitare che persone o mezzi possano entrare nell’area del cantiere. Saranno inoltre effettuati alcuni controlli mirati da parte delle forze dell’ordine. La fine dei lavori e la riapertura della strada, salvo imprevisti, sono programmate entro gli ultimi giorni della prossima settimana.

Un'altra strada provinciale interessata da lavori è la SP 20, nel territorio comunale di Nogara. Per permettere un intervento sulla rete elettrica interrata, è stata istituto il senso unico alternato ed il limite di velocità a 30 chilometri orare nel tratto interessato dai lavori per l'8 e 9 aprile.

È infine temporaneamente sospesa la circolazione lungo un tratto della SP 46/a, nel territorio di Villa Bartolomea. La limitazione è prevista dalle 8 alle 18 e fino al 6 marzo. È dovuta ad un intervento del Comune finalizzato alla demolizione e ricostruzione di un ponticello tra Via Traversa Nuova e Via Beccascogliera.