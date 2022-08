Cambio al vertice delle Fiamme Gialle scaligere: al posto di Pulieri, arriva Camarota

Nella mattinata di lunedì, presso la caserma “Bertoldi” di Verona, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Verona. Erano presenti il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Verona, il colonnello Vittorio Francavilla e una nutrita rappresentanza di militari in forza al reparto.

Dopo quattro anni di intenso e apprezzato lavoro, il colonnello Vito Pulieri lascia il comando del reparto scaligero, destinato ad assumere l'incarico di comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Forlì.

Gli succede il tenente colonnello Emanuele Camerota, 40enne originario della provincia di Roma, laureato in Giurisprudenza ed Economia, proveniente dal comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina dove, negli ultimi tre anni, ha diretto importanti operazioni di polizia giudiziaria ed economico finanziaria anche a contrasto della criminalità organizzata. In precedenza l’ufficiale ha svolto incarichi addestrativi presso l’accademia del corpo ed operativi al comando della tenenza di Chioggia e della compagnia di Bergamo, maturando inoltre un’esperienza pluriennale presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano nell’esecuzione di verifiche fiscali nei confronti delle imprese di più rilevanti dimensioni.

Il comandante provinciale di Verona, dopo aver ringraziato il colonnello Vito Pulieri per l’eccellente lavoro svolto alla guida del reparto scaligero, testimoniato dai lusinghieri risultati conseguiti in ogni comparto della missione istituzionale del corpo ed avergli augurato ulteriori soddisfazioni professionali nel nuovo importante incarico, ha rivolto al tenente colonnello Emanuele Camerota il più sincero “in bocca al lupo” unitamente agli auguri di buon lavoro in un territorio splendido e connotato da importanti aspetti di interesse operativo per la guardia di finanza.

Il neo Comandante del Nucleo p.e.f. si è detto onorato del prestigioso incarico affidatogli alla sede di Verona ed ha assicurato il massimo impegno per corrispondere al meglio alle aspettative di legalità economico-finanziaria dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni che vivono e operano nella provincia scaligera