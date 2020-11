Cambiano gli orari degli sportelli di cassa e prenotazioni degli ospedali di Verona

In considerazione dello scenario epidemiologico, della sua evoluzione e della riduzione delle prestazioni erogate richiesta dalla Regione, AOUI comunica che, salvo indicazioni diverse che perveranno dalle Autorità Competenti, fino al 10 gennaio 2021 gli orari degli sportelli Casse e Prenotazioni dell’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona saranno i seguenti.

BORGO TRENTO

Sportello Multifunzione (Cassa/Ritiro Referti/CUP): dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.

BORGO ROMA

Uffici Cassa/Ritiro Referti/Prenotazioni LP: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.

Sportelli CUP: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 16.

Come previsto dalle linee di indirizzo regionale atte a contenere il rischio di ripresa dei focolai epidemici COVID 19 si raccomanda all’utenza: ­

di effettuare il Pagamento delle prestazioni con il Canale On Line o con le Riscuotitrici Automatiche; ­

di ritirare il Referto (con la modalità on line o tramite richiesta dell’invio a domicilio);

di recarsi allo sportello solo nel caso di reale impossibilità di utilizzare gli strumenti citati esclusivamente previa prenotazione, telefonando per Borgo Trento allo 0458122703 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.30, per Borgo Roma allo 0458124326 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12;

In caso di necessità di ulteriori informazioni: per prestazioni eseguite all’Ospedale di Borgo Trento scrivere a cassa.ocm@aovr.veneto.it; per prestazioni eseguite all’Ospedale di Borgo Roma scrivere a ufficiocassa.op@aovr.veneto.it.

Si ricorda infine che è possibile richiedere/disdire una prenotazione con impegnativa o in libera professione anche tramite il sito internet www.aovr.veneto.it