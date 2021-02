Covid-19: cambiano nel Veronese gli orari di accesso ai punti tamponi dell'Ulss 9

Seguendo l’evoluzione della situazione epidemiologica in provincia di Verona, che attraversa in questa fase «una congiuntura favorevole con una significativa riduzione dei nuovi casi positivi», l’Azienda ULSS 9 Scaligera fa sapere di star rimodulando «l’offerta dei punti tamponi nel territorio». In particolare, a partire da domani, venerdì 19 febbraio, verranno provvisoriamente «ridefiniti gli orari di apertura a Tregnago, Caprino Veronese, Malcesine, Bussolengo, Legnago e Roncà». Da lunedì 1 marzo, inoltre, «verrà sospesa l’attività del punto tamponi di Marzana e ridotta quella di Isola della Scala».

La rete dei “covid point” è andata estendendosi nei mesi scorsi per migliorare il servizio e renderlo più agevole per la cittadinanza, grazie alla collaborazione tra l’ULSS 9, le Amministrazioni locali e le Croci. I nuovi orari di apertura permetteranno di dislocare il personale attualmente impiegato per l’esecuzione di tamponi in altre attività fondamentali per la salute dei cittadini, una scelta necessaria con la ripresa delle attività ambulatoriali, dell’attività libero professionale sanitaria e dei reparti no covid all’interno delle sedi ospedaliere dell’azienda sociosanitaria.

I punti tamponi sono attivi presso l’ex-Lidl di Bussolengo, Ospedale di San Bonifacio, ex-Lidl di Legnago, Fiera di Verona, Centro Polifunzionale di Isola della Scala, Ospedale di Malcesine, impianti sportivi di Caprino Veronese (drive in), impianti sportivi di Roncà (drive in), sala civica – ex cementificio di Tregnago (drive in) e, fino a fine mese, Centro Polifunzionale di Marzana. È inoltre possibile prenotare i tamponi anche presso l'Ospedale Borgo Trento seguendo le indicazioni sul sito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

