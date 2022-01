Rinviato il concerto dei Måneskin a Verona: cambia la data dell'atteso live in Arena

Per motivi indipendenti dalla volontà degli artisti, la data all’Arena di Verona del concerto dei Måneskin, previsto originariamente per la serata del prossimo 23 aprile 2022, è stata spostata al 28 aprile 2022. Lo rendono noto gli organizzatori dell'evento in programma nell'anfiteatro scaligero che da tempo è andato già sold out.

I biglietti acquistati, si legge sempre nella nota di VivoConcerti, rimangono validi per la nuova data. In alternativa, è possibile rivendere il proprio titolo d'ingresso su Fansale.it, il mercato TicketOne per lo scambio di biglietti.

Quello di Verona dei Måneskin sarà un vero e proprio live "evento" che vedrà la band rivelazione italiana salire sul palco con tutta la loro straordinaria energia, per aprire ufficialmente la nuova stagione dei grandi concerti 2022 in Arena.