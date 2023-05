Forte Santa Caterina, cambia progetto di riqualificazione: diminuisce l'area edificata

Forte Santa Caterina al Pestrino cambia volto. Ieri, 12 maggio, la giunta ha approvato il masterplan con le nuove funzioni che, rispetto al progetto redatto nel 2021, sono più coerenti con il contesto ambientale e naturalistico in cui si inserisce oltre che con gli specifici obiettivi del bando sull'housing sociale.

Un cambio significativo, che valorizza in modo importante la quota verde, circa 76mila metri quadrati in riva all'Adige, e diminuisce quella edificata, che passa da 16.300 a 12.700 metri quadrati. Più spazio alla parte residenziale per le persone con fragilità, che passa da 1.000 a 2mila metri quadrati e rimodulate le diverse funzioni. Il progetto è stato infatti studiato in modo tale da consentire alle persone con fragilità che trovano alloggio nella parte dell’housing sociale di lavorare nelle diverse attività previste, che non saranno investimenti di carattere speculativo ma legate agli obiettivi di inclusività e integrazione.

I nuovi ambiti che faranno parte del polo di inclusione sono la fattoria didattica di 250 metri quadrati, il ciclo ostello di 700 metri quadrati, l’asilo nido comunale di 250 metri quadrati, il centro diurno di 1.000 metri quadrati. C’è poi il polo food, 1.000 mq che comprendono tavola calda, cucina condivisa, mercato coperto a chilometro zero e orti urbani in serre. Laboratori di vario tipo troveranno spazio nel polo dei mestieri (1.000 metri quadrati) mentre nel polo della conoscenza ci saranno spazi studio, una sala conferenza con biblioteca, aule studio e doposcuola, laboratori di sperimentazione.

Caratteristica comune a tutte le aree è la loro funzionalità all’integrazione e all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i soggetti fragili che parteciperanno ai vari progetti di inclusione previsti nel compendio recuperato.

Elemento fondamentale dell’area resta la quota a verde, che con il nuovo masterplan sarà valorizzata e resa più fruibile da tutta la cittadinanza, nell’ottica di rendere Forte Santa Caterina un luogo aperto e vissuto da tutti. Nel grande bosco di 76mila metri quadrati saranno creati un percorso avventura, un orto botanico di 13mila metri quadrati, la piazza centrale al forte per eventi di vario tipo, l’arena all’aperto di 12mila metri quadrati per spettacoli e manifestazioni.

Restano gli spazi destinati a deposito, non più però riservati alle scenografie della Fondazione Arena bensì per le esigenze dei vasti archivi del patrimonio comunale.

Quanto ai tempi, la delibera e il masterplan saranno inviati nei prossimi giorni al Ministero delle infrastrutture che dovrà approvare le modifiche. Quindi si procederà con le fasi progettuali per finire i lavori entro febbraio 2026.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, poi inserito nel Pnrr, con 15 milioni di euro.

«Crediamo che il nuovo masterplan sia non solo più coerente con gli indirizzi del bando europeo, ma anche più organico rispetto al contesto urbano in cui si inserisce - ha spiegato l'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari - Nelle prossime settimane verranno definiti gli elementi architettonici, ciò che ci sta a cuore è dare organicità alla funzione dell’housing sociale e agli aspetti ambientali e naturalistici. Tutte le attività sono pensate per favorire l’integrazione e l’inserimento delle persone con fragilità che frequenteranno l’area».

«Il progetto originario non ci convinceva fin da subito - ha precisato la vicesindaca con delega alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli - Appena possibile abbiamo perciò provato a dare un altro volto ad un progetto che gode di un finanziamento statale di 15 milioni di euro e che va quindi salvato e salvaguardato con una proposta più coerente agli indirizzi del bando Pinqua e del Pnrr».