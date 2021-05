Ztl di Verona, ordinanza del sindaco: ridotte le ore di accesso libero

Da oggi, 18 maggio, nuovo orario di accesso alla Zona a traffico limitato di Verona. Il sindaco Federico Sboarina ha firmato ieri una nuova ordinanza che modifica l'orario della finestra d'ingresso giornaliera alla Ztl. Fino alla modifica da parte del Ministero della salute delle misure destinate alla zona gialla, è consentito l'accesso libero alla Zona a traffico limitato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18. Il sabato e la domenica, invece, dalle 10 alle 15.

E per agevolare la sosta dei residenti in centro storico, resta in invece in vigore fino al 7 giugno, l'ordinanza che permette il transito in Via Pescheria Vecchia e il parcheggio in Piazzetta Pescheria durante tutta la giornata a chi ha il permesso di tipo A, B ed E. Il provvedimento agevola la sosta dei residenti che sarà quindi consentita 24 ore su 24. Per tutto il giorno, dunque, il dissuasore sarà abbassato.