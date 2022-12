A Verona cambia l'ingresso al cortile ed al museo della Casa di Giulietta: «Sperimentazione fino all'8 gennaio»

Novità in arrivo per i visitatori della Casa di Giulietta e del suo cortile: «Da martedì 6 dicembre l’accesso al Cortile della Casa di Giulietta sarà dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona». Così il Comune di Verona fornisce l'importante annuncio in una nota, spiegando poi che la «sperimentazione durerà fino all’8 gennaio».

Il provvedimento, secondo quanto riferito sempre da Palazzo Barbieri, «punta a regolare il flusso di visitatori che si recano al Cortile della Casa di Giulietta e ad evitare il problema assembramenti all’interno del sito, reso ancora più urgente dall’emergenza sanitaria». Il tutto, sottolinea la nota del Comune, «tenendo conto degli equilibri del tempio dell’amore più visitato al mondo, della sua tutela e valorizzazione».

La soluzione ideata sarebbe il «risultato dei comuni propositi di amministrazione, Soprintendenza e Teatro Nuovo» e, per l'appunto, prevede il «trasferimento temporaneo dell’ingresso al Cortile di Giulietta dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona». Da qui i visitatori proseguiranno seguendo le indicazioni fino al foyer del Teatro per poi accedere al Cortile o al museo. L’uscita sarà dall’androne in via Cappello. In base a quanto annuncia, è prevista in zona un’apposita segnaletica per indirizzare i visitatori al nuovo accesso.