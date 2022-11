Nuove nascite in costante calo. «Servono interventi economici e sociali»

In undici anni le nuove nascite a Verona sono diminuite di circa un quinto. «Tra 2010 e 2021, la flessione registrata è stata di ben 500 neonati», hanno evidenziato i consiglieri regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon, Francesca Zottis e Andrea Zanoni, che chiedono alla Regione «interventi economici e sociali per mettere un freno a questo fenomeno».

Un fenomeno che non è una novità e che appunto da oltre dieci anni è presente nel Veneto e a Verona. Solo l'anno scorso c'è stata una seppur minima risalita di nuovi nati nel capoluogo scaligero. Rispetto al 2020, nel 2021 sono state registrate 36 nascite in più. Un dato che potrebbe essere condizionato dalla pandemia oppure che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tendenza. Intanto, però, la tendenza in atto è di una costante decrescita delle nascite. Nel 2010 erano state 2.277. L'anno scorso sono stato 1.777. Cinquecento in meno. «La debacle demografica sta colpendo il Veneto», hanno commentato i consiglieri Bigon, Zottis e Zanoni, i quali suggeriscono delle azioni che la Regione Veneto potrebbe attuare per aiutare le famiglie a fare figli. «Dagli asili gratuiti all'ampliamento del congedo parentale, insistendo con sostegni come quello dell'assegno unico - hanno detto i tre consiglieri del PD - Con queste misure, come è accaduto in Germania, la tendenza può essere invertita. Se invece si mantengono invariati i livelli salariali che sono tra i più bassi d'Europa e non si agisce per risolvere la cronica precarizzazione del lavoro, la situazione è destinata ad aggravarsi. Le pesanti incertezze e l'assenza di welfare costringono le donne a spostare nel tempo la scelta di diventare madri, con tutte le conseguenze del caso. Compreso il problema della bassa fertilità: non è un caso l'aumento del ricorso alla procreazione medicalmente assistita, che richiede ulteriori tempi. Da tempo sul fronte della natalità, chiediamo e proponiamo la messa in campo di investimenti e misure, ma la penuria di stanziamenti erogati è sempre più marcata».