Musica live e buon vino, dalla sinergia tra il Teatro Ristori e le Famiglie Storiche nasce "Calici di Jazz"

È stata presentata ufficialmente la nuova iniziativa Calici di Jazz, quattro eventi nelle ville e nelle tenute dell’associazione Famiglie Storiche - già sponsor della prima edizione del Ristori Baroque Festival - in cui l’eccellenza del vino del territorio veronese si unirà all’intramontabile sound della musica jazz. Il Teatro Ristori per questa speciale occasione esce dalla sua sede per portare l’eccellenza della propria offerta culturale nelle terre di pregiati vini tra la Valpolicella e il Lago di Garda, creando un connubio esclusivo di arte e convivialità.

Con la stagione 2022/2023 che volge al termine, una nuova iniziativa suggella la collaborazione tra l’associazione Famiglie Storiche e il Teatro Ristori: una rassegna dedicata alle eccellenze, che vedrà protagonisti l’arte, la cultura enogastronomica, il terroir e la musica jazz. Quattro concerti con stelle del jazz italiano, in altrettante location suggestive che faranno da cornice a degustazioni e concerti immersi nel verde delle vigne.

Si partirà il 25 maggio nella Villa Serego Alighieri con la performance di Musica Nuda, il duo che vede alla voce Petra Magoni e al contrabbasso Ferrucio Spinetti, il 1 giugno Calici di Jazz si sposta a Tenuta Santa Cristina con Daniele di Bonaventura con Band’ Union, una formazione di quattro elementi con bandoneon, chitarra a 10 corde, contrabbasso e percussioni. L’8 giugno, Villa Quaranta diventerà il palcoscenico del concerto Enrico Rava meets Lanzoni Trio, una nuova imperdibile collaborazione. La rassegna si chiuderà giovedì 15 giugno nell’incantevole location di Villa Della Torre con Sono come Sono dell’artista Chiara Civello.

Alessandro Mazzucco, presidente di Fondazione Cariverona, ha commentato: «Oltre a confermare la collaborazione con importanti realtà del territorio, Calici di Jazz dimostra la volontà e l’impegno del Teatro nel perseguire nuove ed innovative forme di diffusione dell’arte e della cultura musicale, oltre che della valorizzazione del nostro territorio, anche attraverso sedi diverse rispetto a quella tradizionale. Un’ulteriore sfida che si aggiunge alle novità sperimentate durante questa stagione e che siamo certi porterà anch’essa ottimi risultati».

Il direttore artistico del Teatro Ristori di Verona Alberto Martini ha quindi aggiunto: «Il Teatro Ristori, questa volta in versione off, animerà suggestivi e prestigiosi luoghi del territorio veronese - Foresteria Serego Alighieri, Villa Quaranta, Tenuta Santa Cristina e Villa Della Torre - rendendoli protagonisti di un programma dove la musica jazz internazionale si sposa con i profumi e le note dei grandi vini. Una vera e propria esperienza culturale: quattro concerti live di grande fascino con importanti artisti della scena jazzistica internazionale, nei quali musica e vino diventano anche la chiave per scoprire la bellezza e il valore storico del territorio».

Pierangelo Tommasi, presidente Famiglie Storiche, ha concluso: «Siamo orgogliosi di questa collaborazione con il Teatro Ristori che continua dopo l’esperienza del Baroque Festival. Calici di Jazz sarà un’occasione unica per far conoscere il territorio, i vini e le tenute di Famiglie Storiche. Con questa iniziativa portiamo avanti la mission della nostra associazione, ovvero valorizzare l’enoturismo coniugandolo con la contemporaneità della musica jazz così come è contemporaneo lo stile dei nostri Amarone che saranno in degustazione in ogni serata».

Il format

L’innovativo format di Calici di Jazz, darà la possibilità agli spettatori di vivere un’esperienza unica ed immersiva in quattro location d’eccezione, coniugando l’offerta musicale ad una degustazione speciale dei vini dei produttori delle Famiglie Storiche. Villa Serego Alighieri di Masi, Villa Quaranta di Tommasi Family Estates, Tenuta Santa Cristina di Zenato e Villa Della Torre di Allegrini accoglieranno infatti gli spettatori, che potranno degustare una selezione di vini dell’associazione Famiglie Storiche, prima dello spettacolo.

Costi e modalità di acquisto

Il biglietto, comprensivo di degustazione e concerto, è pari a 40 euro per singolo evento. L’acquisto sarà possibile per tutto il mese di aprile tramite la biglietteria del Teatro. Dal mese di maggio online https://www.teatroristori.org/calici-di-jazz e sul sito www.boxofficelive.It e al Box Office di Verona, via Pallone 16. La vendita dei biglietti aprirà lunedì 17 aprile.