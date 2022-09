TAR del Veneto sospende il calendario venatorio, la Regione: «Impugneremo la decisione»

IL TAR del Veneto, con l’ordinanza n. 798/2022, ha disposto la sospensione del calendario venatorio nella parte in cui prevede l’apertura della caccia prima dell’1° ottobre 2022 per alcune specie (Beccaccia, Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano e Quaglia); inoltre sono state sospese due giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre - 30 novembre per le specie migratorie.

Il TAR ha ritenuto che le "pur articolate motivazioni dedotte dalla Regione a sostegno della apertura della caccia prima dell’1° ottobre 2022 non paiono idonee a superare il parere espresso dall’ISPRA in relazione a tali specie e che le argomentazioni dedotte dalla Regione a sostegno della concessione delle giornate aggiuntive per il periodo ottobre-novembre per le specie migratorie non appaiono pienamente convincenti”.

«Siamo profondamente delusi della ordinanza del TAR che non tiene minimamente conto di tutte le argomentazioni portate a supporto del calendario venatorio – commenta l’assessore alla Caccia della Regione del Veneto Cristiano Corazzari - e che ha accolto completamente il parere dell’ISPRA. Ricordo che la norma nazionale prevede che il parere dell’ISPRA sia parere consultivo e non vincolante. Impugneremo in ogni sede idonea questo provvedimento, certi della fondatezza del nostro calendario».