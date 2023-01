Sfilate ed appuntamenti di carnevale: tutti gli eventi da non perdere a Verona e in provincia nel 2023

Torna in grande stile il carnevale a Verona e in provincia con le numerose sfilate in programma ed il tradizionale evento del "Venardì Gnocolar", il 17 febbraio 2023, quando le vie della città saranno invase da maschere, colori, musica e i fantastici carri allegorici per una manifestazione davvero imperdibile. Di seguito vediamo tutti gli appuntamenti in calendario per il carnevale veronese 2023.

Il calendario degli eventi in città a Verona

Dal 16 febbraio al 19 marzo 2023 è attivo il Villaggio delle Tradizioni | Giardino d'estate

Febbraio

Domenica 5 febbraio

Sfilata Re de la Stanga e I Majorotti | Croce Bianca - San Massimo

Sabato 11 febbraio

ore 14.30 - Sfilata Re del Magnaron | Montorio

Domenica 12 febbraio

ore 9-13 - Festa Simeon de l'Isolo | Piazza Isolo Sfilata 4^ Circoscrizione | 4^ Circoscrizione Carneval dei Molinari - Molin de le Asse | Ponte Crencano

Lunedì 13 febbraio

ore 9 - Incontro Scuole Papà del Gnoco | Gran Guardia

Giovedì 16 febbraio

ore 18 - Accensione carri i Piazza Bra' Maschere Italiane a Verona I Piazza Bra'

Venerdì 17 febbraio

ore 13.45 - Venardì Gnocolar I Verona

Sabato 18 febbraio

ore 14 - Sabato Filippinato | Quartiere Filippini

ore 19 - Magnifico Convivio | Gran Guardia

Domenica 19 febbraio

ore 10 - Sfilata Conte del Liston | Piazza Bra

ore 14 - Cavalcata storica Tomaso da Vico | Castelvecchio - San Zeno

ore 18 - Domenica Caregota | Quartiere Carega

Lunedì 20 febbraio

ore 14.30 - Lunedi Pignatar | Santo Stefano

Martedì 21 febbraio

ore 14 - Ultima notte di carnevale | Piazza Dante Martedi grasso | Porto San Pancrazio

Mercoledì 22 febbraio

ore 14 - Festa della Renga | Parona

Sabato 25 febbraio

ore 14 - Aseneto del Saval | Saval Carnevale al Parco con Orlando Furioso | Parco San Giacomo

Domenica 26 febbraio

ore 15 - Madonna Verona e le maschere veronesi | Piazza Erbe

Marzo

Domenica 26 marzo

ore 14.30 - Conte e contessa Corte Molon | Corte Molon

Maggio

Sabato 13 maggio

ore 20 - Verona Allegra "Luigi D'Agostino" - Sfilata di carri allegorici in notturna

Settembre

Sabato 9 settembre

ore 20 - Maccheronicum Convivio | Piazza San Zeno

Il calendario delle sfilate in provincia di Verona

Di seguito riportiamo il programma completo di tutte le sfilate di carnevale previste nella provincia di Verona.

Febbraio

Sabato 4 febbraio

Lavagno

Sommacampagna - ore 14

Caselle - ore 18.30

San Zeno di Montagna - ore 14.30

Domenica 5 febbraio

San Zeno di Mozzecane - ore 9.30

Buttapietra

Bussolengo

Colognola

Sabato 11 febbraio

Bardolino

Colognola

Palazzolo di Sona - ore 19.30

Domenica 12 febbraio

Alpo di Villafranca - ore 10.30

Cavaion Veronese

Dossobuono di Villafranca di Verona

Pellegrina di Isola della Scala

Nogara

Sabato 18 febbraio

Maccari di Gazzo Veronese - ore 14.30

Villafranca di Verona

Oppeano

Domenica 19 febbraio

Fresca di Cerea

Domeiara

Martedì 21 febbraio

Bovolone - ore 14

Perzacco

Caprino Veronese

Monteforte d'alpone

Sabato 25 febbraio

San Giovanni Lupatoto

Cerea

Domenica 26 febbraio

Azzago di Grezzana - ore 14.30

Garda

Castelnuovo del Garda

San Martino Buon Albergo

Tarmassia

Marzo

Domenica 5 marzo

Casaleone

Sabato 11 marzo

Povegliano Veronese

Tregnago - ore 20

Domenica 12 marzo

Ronco all'Adige - ore 14.30

Mozzecane - ore 14

Villa Bartolomea

Sabato 18 marzo

San Gregorio di Veronella - Notturna

Domenica 19 marzo

Veronella

Lugagnano di Sona

Sabato 25 marzo

Castel d'Azzano

Domenica 26 marzo

Fagnano di Trevenzuolo

Aprile

Sabato 15 aprile

Zimella

Domenica 16 aprile

Isola della Scala - ore 14.30

Domenica 23 aprile

Rivoli Veronese

Informazioni e contatti