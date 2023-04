Extra-lirica in Arena, ok a prima parte del calendario. Chiusura concerti a mezzanotte

Il Comune di Verona ha preso atto della prima parte del calendario di eventi non lirici in programma all'Arena di Verona. Nel farlo, però, ha aggiunto un rimprovero per il ritardo e la parzialità della comunicazione ricevuta. Ed ha inoltre stabilito gli orari degli spettacoli e delle prove. Le prove non potranno andare oltre le 23, mentre i concerti dovranno finire a mezzanotte.

La giunta comunale di Verona ha approvato oggi, 18 aprile, la delibera con cui rileva gli spettacoli ed i concerti in programma in Arena dal 25 aprile al 17 luglio. Eventi che si svolgeranno sotto la piena di responsabilità della società Arena di Verona, ente strumentale di Fondazione Arena per la gestione degli eventi extra-lirici.

Il calendario prevede per martedì 25 aprile il concerto di Lazza e per giovedì 27 aprile quello di Sfera Ebbasta con replica la sera successiva. Lunedì 1 maggio e mercoledì 3 ci saranno i concerti de Il Volo. Venerdì 5 e sabato 6 maggio c'è lo spettacolo di Checco Zalone "Amore+Iva". Sabato 13 maggio è in programma "Disney 100 - The Concert". Giovedì 18 maggio Al Bano sarà il protagonista del concerto per i suoi 80 anni intitolato "4 volte 20". Sabato 20 maggio, arriva in Arena Peter Gabriel. Sabato 3 giugno e domenica 4 giugno ci sarà lo spettacolo "Elisa with Dardust - an intimate Arena". E infine lunedì 17 luglio sarà il giorno del concerto di Kendrick Lamar.

Il calendario trasmesso da Arena di Verona contiene, tra le altre, due date con eventi solo annunciati e non descritti ed è pervenuto il 2 marzo scorso. Il ritardo e la parzialità con cui è stato trasmesso il programma parziale degli eventi è stato stigmatizzato dal Comune perché impedisce all’amministrazione di esercitare le proprie prerogative in merito non solo alla valutazione della qualità e della rilevanza delle proposte, ma anche all’eventuale contemporaneità di altri eventi o manifestazioni programmati o in fase di programmazione in Piazza Bra. Pertanto, il Comune ha richiesto ad Arena di Verona l'invio del calendario completo degli eventi programmati per la stagione estiva 2023 entro la data del 2 maggio.

Infine, nella delibera vengono definiti gli orari. Nelle giornate di spettacolo, l’anfiteatro chiuderà alle visite alle 15. Ed in seguito ad alcuni esposti presentati durante la stagione 2022 da alcuni residenti, che lamentavano il disturbo acustico provocato dagli eventi extra-lirici, i concerti dovranno terminare entro la mezzanotte. Quanto all’orario per le prove, non dovranno prolungarsi oltre le 23 e dovranno rispettare una pausa tra le 13 e le 14.30.