Siccità: a Verona scatta il "Piano di irrigazione di soccorso" per salvaguardare il verde pubblico

Come già segnalato nell’ordinanza correttiva dello scorso 9 luglio, la salute del verde pubblico sta a cuore dell’amministrazione comunale di Verona che, per questo, ha avviato un piano d’intervento straordinario. Si chiama "Irrigazione di soccorso" ed è il programma realizzato da Comune e Amia per salvaguardare giardini e piante pubbliche dalla grave situazione di siccità.

Piano di irrigazione di soccorso

L’assenza di precipitazioni di alta intensità, in grado di garantire un corretto apporto idrico al terreno, mette a rischio la sopravvivenza della vegetazione. Per questo, da diverse settimane, addetti dell’Ufficio gestione verde pubblico del Comune e di Amia si occupano di effettuare regolarmente l’irrigazione di alberature, parchi, aree verdi e giardini pubblici. L’obiettivo, spiega in conclusione una nota del Comune, è quello di «garantire la sopravvivenza della vegetazione, nonostante le alte temperatura e la siccità».

I divieti

Fino al 31 agosto, dalle 6 alle 21, l’uso dell’acqua potabile proveniente da fonte idrica resta limitata ai soli fini domestici e sanitari, mentre rimane vietata per il lavaggio di automobili (salvo impianti autorizzati), per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino, per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale. Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 500 euro.

Attività e servizi esclusi dai divieti

Per ragioni di pubblica utilità, rimangono esclusi dalle limitazioni i servizi pubblici di igiene urbana, gli innaffiamenti dei campi sportivi in terra battuta, in manto erboso e misti, adottando comunque tutti gli accorgimenti per minimizzare i quantitativi di acqua necessari, l’irrigazione manuale di fioriere, in area pubblica o aperta al pubblico, utilizzando il quantitativo minimo necessario per il sostentamento delle piante. E ancora, sono esclusi le fontanelle pubbliche che consentono l’idratazione gratuita a cittadini e turisti, le fontane dotate di apparati per il ricircolo dell’acqua e gli specchi d’acqua, alimentati artificialmente, con presenza di flora e fauna oggetto di tutela, le attività iscritte alle categorie di appartenenza in agricoltura, floricoltura e zootecnia e, infine, le attività regolarmente autorizzate per le quali l’utilizzo di acqua potabile avvenga in conformità ai limiti previsti dalle autorizzazioni stesse.