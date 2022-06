Ondate di calore, a Verona oggi tregua ma domani sarà da bollino arancione

Si cominciano a vedere i primi bollini rossi nei bollettini del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Da maggio a settembre, il Ministero pubblica report su 27 città italiane, monitorando le condizioni che possono risultare dannose per la salute a causa del grande caldo. Tra le 27 città c'è Verona dove il caldo non ha raggiunto il livello massimo di allerta, ma ci è andato vicino nella giornata di ieri, 21 giugno, contrassegnata dal bollino arancione. Oggi, invece, giornata da bollino giallo e domani di nuovo bollino arancione.

Come spiegato dal Ministero: «Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. E queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione».

Rischio che il Ministero ha suddiviso in quattro livelli, contrassegnati da quattro colori diversi. Il livello di rischio più basso è il livello 0, bollino verde, quando le condizioni meteorologiche non comportano rischi per la salute. Poi c'è il livello 1 di pre-allerta, bollino giallo, per condizioni meteo che possono precedere un'ondata di calore. Il livello di rischio 2, bollino arancione, indica giornate con temperature elevate e condizioni che possono avere effetti negativi sulla salute. Infine, il livello di rischio 3, l'ondata di calore vera e propria, da bollino rosso, quando le condizioni ad elevato rischio continuano per almeno tre giorni consecutivi.

Ieri è stata una giornata da bollino rosso per Torino e Bolzano e oggi lo sarà per Bologna e Bolzano. Bollino arancione oggi ad Ancona, Campobasso, Firenze, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Mentre, domani sarà da bollino arancione anche per Verona mentre sarà da bollino rosso ad Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia.