Caldiero, in 7 anni il Comune ha ridotto di almeno la metà i consumi di elettricità e gas

In occasione della presentazione del Bilancio Consuntivo 2023 il Comune di Caldiero ha confermato gli ottimi risultati della politica di efficientamento energetico avviata a partire dal 2016 dall’Amministrazione Molinaroli.

«I consumi di energia elettrica sono diminuiti dai 960 mila kWh del 2017, anno in cui sono iniziati gli interventi di efficientamento energetico, ai 490 mila del 2023 – ricorda l’assessore Fabio Franchi – con una riduzione del 49%. I consumi del gas metano invece sono passati dai 117 mila Smc a 47 mila con una riduzione in sette anni del 60%: i risultati di una politica di efficientamento e di controllo della gestione degli impianti hanno comportato benefici per i cittadini».

Dal Comune dell'Est veronese ricordano che l'Amministrazione sostiene le spese energetiche non solo per la sede municipale, ma anche per tutti gli altri edifici comunali tra i quali le due palestre, le scuole elementari e medie, la biblioteca, la casa delle associazioni, l’edificio ex scuole elementari di Caldierino, lo stadio comunale oltre che per la pubblica illuminazione.

«A partire dal 2017 – ricorda il sindaco Marcello Lovato – abbiamo investito per l’efficientamento degli edifici comunali oltre 2 milioni e 400 mila euro che ci hanno permesso, di avere non solo risparmi energetici ma principalmente aule climaticamente confortevoli per gli alunni delle nostre scuole e ambienti pubblici salubri.

Infatti gli investimenti non erano solo diretti al risparmio energetico che, come dimostrano i numeri, non è da poco, considerata la crisi energetica in corso, ma a rendere migliori gli spazi pubblici», sottolinea il Sindaco.

In questi anni a Caldiero sono stati investiti 760 mila euro per interventi di efficientamento energetico negli istituti scolastici, 411 mila euro nella sede municipale e 565 mila euro per gli spogliatoi dello stadio comunale, finanziati, per il 90%, con fondi europei erogati dalla Regione. Sono stati appena completati inoltre i lavori di sostituzione a led di tutte le lampade della pubblica illuminazione, per una spesa di ulteriori 700 mila euro finanziati con fondi comunali.

L'Amministrazione Lovato sottolinea come l'efficientamento energetico degli edifici comunali e la sostituzione a led delle lampade della pubblica illuminazione avrebbero contribuito a tenere in ordine il bilancio comunale.