Dopo la caduta di un masso sulla carreggiata, è stata riaperta la Peri-Fosse

La Provincia di Verona ha comunicato che il 13 giugno è stata riaperta la Sp 57 (Peri-Fosse) nei comuni di Sant'Anna d'Alfaedo e Dolcè, che era stata chiusa il 6 maggio scorso in seguito alla caduta di un masso dal versante di monte in seguito al maltempo. I successivi sopralluoghi hanno permesso di individuare altro materiale roccioso instabile, perciò si è proceduto al disgaggio dei massi e ad approntare le prime attività per il consolidamento del versante.

Per consentire il completamento degli interventi, sono previsti un restringimento della carreggiata, regolato da semaforo, e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari in corrispondenza del km 5,4

Viene ricordato, inoltre, che il giorno 14 giugno, per alcune ore, la circolazione sulla stessa Sp 57 è stata riservata, tramite ordinanza della Prefettura, agli atleti e ai mezzi di supporto della manifestazione sportiva “47° Giro d'Italia under 23”.

Sempre la Provincia di Verona inoltre ha comunicato fino al 20 giugno, nella fascia oraria tra le 7 e le 19, verrà sospesa la circolazione in corrispondenza della rotatoria "del Pergy" sulla strada provinciale 43b e sulla relativa viabilità proveniente dai territori di Zevio e Oppeano. La limitazione è necessaria per consentire un intervento di fresatura e riasfaltatura del tratto stradale.

Inoltre verranno istituiti, dal 17 al 28 giugno, il senso unico alternato di circolazione, il divieto di sosta e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della Sp 11 “della Val d’Adige”, nel territorio di Brentino Belluno. Le limitazioni, previste dalle 8 alle 18 festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per consentire un intervento alla rete elettrica.

Inoltre, sulla stessa provinciale in località Turan, vengono prorogati sempre fino al 28 giugno il senso unico alternato e il limite a 30 km/h in corrispondenza del sottopassaggio sull'A22, per consentire l'ultimazione dei lavori di manutenzione avviati per conto dell'Autostrada del Brennero.