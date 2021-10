Nuova caduta massi sulla Sp 11: strada chiusa e via alle verifiche

Nuova chiusura per la Strada Proviciale 11 nel Comune di Brenino Belluno. Come spiegato dal Comune in un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale sabato pomeriggio, a sud di località Preabocco, è stata registrata la caduta di alcuni massi, che ha portao i vigili el fuoco a bloccare il traffico dei veicoli sulla Sp 11, come già accaduto la scorsa primavera.

Sono scattate poi le verifiche della Protezione Civile sulle pareti rocciose che danno sulla strada, per appurare se ci siano o meno le condizioni per riaprirla.