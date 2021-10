Traffico sospeso sulla SP 11 per indagare sul rischio di nuovi distacchi di massi

È stata pubblicata oggi, 12 ottobre, l'ordinanza che sospende la circolazione in un tratto della Strada Provinciale 11 e della ciclabile "Adige-Sole" che l'affianca. La strada è chiusa al traffico al chilometro 14, tra le località Turan e Preabocco, nel comune di Brentino Belluno. Il provvedimento è necessario per garantire l'incolumità di tutti dopo la chiusura d'urgenza del 9 ottobre scorso dovuta alla caduta di alcuni massi dalla parete sovrastante.

Il traffico proveniente da nord sarà deviato verso la SS 12 e la SP 27a "Napoleonica". Per il traffico proveniente da sud, dalla SP 11 o dalla SP 29a, è indicato il percorso inverso.

La Provincia di Verona ha già avviato la procedura per individuare e affidare a una ditta qualificata, in forma indifferibile e urgente, l'analisi della parete per verificare il rischio di ulteriori distacchi di materiale roccioso. In seguito ai risultati dell'indagine, la SP 11 sarà riaperta oppure resterà chiusa per consentire gli interventi di messa in sicurezza che potrebbero risultare necessari.

Il distacco di massi si è registrato alcune centinaia di metri più a sud rispetto alla precedente caduta avvenuta a febbraio in località Preabocco. L'episodio fu risolto dalla Provincia con un intervento in parete da parte di tecnici specializzati.