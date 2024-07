Cadono frammenti di mattoni dal volto: via Ponte Cittadella chiude per un'ispezione

Venerdì 5 luglio sarà chiusa temporaneamente via Ponte Cittadella a Verona (in corrispondenza di Largo Divisione Pasubio e via degli Alpini) dalle ore 7 alle ore 14 per intervento urgente di ispezione e accurata verifica della porzione di muratura storica.

Nei giorni scorsi si è infatti verificata la caduta di frammenti di mattoni, in corrispondenza del varco di passaggio su Via Ponte Cittadella, come da segnalazione dei vigili del fuoco.

Dalle ore 5 fino al termine dei lavori (ore 14. circa) tutte le linee del trasporto pubblico locale saranno quindi deviate su piazza Bra e non transiteranno sotto il volto.