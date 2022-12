Ibis eremita abbattuti da cacciatori. «Regione intervenga per far cessare questa mattanza»

La caccia in Veneto mette in pericolo la migrazione dell'ibis eremita, animale in via di estinzione. L'allarme è stato lanciato da un'interrogazione del consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni, sottoscritta anche dalla collega veronese Anna Maria Bigon, da Cristina Guarda di Europa Verde e dal consigliere Arturo Lorenzoni. «Di recente due giovani ibis, registrati e identificati con tanto di anello di riconoscimento, e parte di uno stormo di soli 15 membri, sono stati abbattutimentre riprendevano il volo dopo essersi fermati per riposare in una zona agricola a sud di Verona - hanno denunciato i consiglieri regionali di minoranza - Le radiografie eseguite sui loro corpi hanno confermato che a causarne la morte sono stati diversi pallini di fucile da caccia. E molte altre uccisioni sono avvenute in questi 20 anni nel territorio veneto: in particolare nel Delta del Po, in provincia di Vicenza e in provincia di Verona».

Zanoni ha evidenziato che «il territorio italiano è interessato dalla migrazione dell'ibis eremita. La maggior parte degli esemplari che attraversano i nostri cieli raggiunge l’oasi naturale della laguna di Orbetello, in Toscana. Alcuni però stazionano per alcune settimane in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Lazio. E nel piano del Ministero dell'ambiente per la lotta agli illeciti contro gli uccelli selvatici, il Delta del Po, in Veneto, risulta essere uno dei siti che necessitano di maggiore tutela e controllo da parte delle istituzioni preposte, date le ripetute uccisioni di specie protette con fucili da caccia. Quali urgenti e decisivi interventi intende mettere in atto la Regione per far cessare una volta per tutte questa grave e intollerabile mattanza di una specie che rischia la definitiva estinzione?».