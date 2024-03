«Impatto ambientale e sanitario di Ca' del Bue sia valutato da soggetti pubblici»

«Valutare la possibilità di favorire la stipula di un protocollo di intesa tra Agsm-Aim, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, al fine di affidare a soggetti pubblici, preventivamente individuati per competenza e terzietà, di concerto con i sindaci dei Comuni interessati, l'effettuazione degli studi e delle perizie tecniche sull'impatto ambientale e sanitario del revamping dell'impianto di Ca' del Bue». Questo è l'impegno che i consiglieri regionali del PD Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni vorrebbero venisse preso dalla giunta regionale del Veneto.

Secondo i due esponenti dem «il conferimento dell’incarico per l’effettuazione delle necessarie valutazioni tecniche a soggetti pubblici e manifestamente imparziali, nonché titolari di dati sanitari sensibili ma necessari ad una precisa rappresentazione dello stato di salute di una popolazione target non ricadente in uno specifico ambito amministrativo, favorirebbe sia la piena trasparenza nei confronti dei cittadini e di tutti i soggetti coinvolti che una adeguata qualità analitica delle valutazioni, attenuando altresì la conflittualità sociale che spesso accompagna la discussione intorno a simili opere».

«L’intento - hanno spiegato Bigon e Zanoni - è di conciliare la qualità con la terzietà delle valutazioni, che possono essere maggiormente garantite affidando lo studio d’impatto ambientale e sanitario a soggetti pubblici che abbiano un adeguato background tecnico-scientifico in tema di ambiente e salute preferibilmente maturato attingendo a fondi pubblici di ricerca. Il tutto, considerando la possibilità di un sostegno aggiuntivo, anche mediante la predisposizione di un fondo ad hoc da parte del proponente».