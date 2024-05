Ca' del Bue, anche la Regione chiede una valutazione dell'impatto sanitario

Non una concessione fatta per tranquillizzare la popolazione, ma una risposta ad una specifica richiesta della Regione Veneto. È iniziata la fase istruttoria con cui l'ente regionale è chiamato a valutare se concedere l'autorizzazione alla riattivazione dell'impianto di Ca' del Bue. La struttura è di proprietà di Agsm-Aim e l'azienda vorrebbe dare il via ad una catena di smaltimento di fanghi da depurazione tramite essiccazione e combustione. Il progetto per questa nuova attività è stato inviato a Venezia, da dove è giunta come risposta una richiesta di integrazioni.

«Il documento è lungo 14 pagine e contiene circa 100 richieste di chiarimenti ed integrazioni - ha fatto sapere Daniele Nottegar, portavoce del comitato Salute Verona - Tra queste vogliamo evidenziare quella relativa alla salute pubblica che chiede ad Agsm-Aim lo studio di valutazione dell'impatto sanitario». Nottegar evidenza questa richiesta perché la valutazione dell'impatto sanitario è stata finora usata dall'azienda come un'apertura all'ascolto delle preoccupazioni dei cittadini. Preoccupazioni condivise anche da Salute Verona, che chiede il ritiro del progetto.

In sostanza, Agsm-Aim avrebbe acconsentito a svolgere una valutazione dell'impatto sanitario per dimostrare agli scettici che i residenti nei territori vicini a Ca' del Bue non avrebbero corso alcun rischio. Ma ciò in realtà non sarebbe una concessione. Sarebbe un atto dovuto, in base a quanto scrive la Regione Veneto. «Tenuto conto di quanto richiesto dai comuni interessati e considerato che il medesimo studio è stato prodotto per gli impianti con medesime finalità, si richiede al proponente la predisposizione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario», questa è la richiesta giunta da Verona e riportata da Nottegar.

«Quindi, quella che dalle dichiarazioni del presidente di Agsm-Aim Federico Testa sembrava essere un "regalo" è una prassi ormai consolidata per questo tipo di impianti - ha aggiunto il portavoce di Salute Verona - Ci chiediamo quindi come mai Agsm-Aim non l'abbia inserita direttamente nel progetto presentato e come mai non l'abbia aggiunta durante la fase di osservazioni. E scorrendo le richieste di approfondimento della commissione regionale, viene confermato quello che noi sosteniamo da sempre: questo progetto in un'area già così inquinata non s'ha da fare».