Nuovo impianto a Ca' del Bue: seconda presentazione e ancora proteste

Seconda presentazione e secondo presidio di protesta contro il nuovo impianto a Ca' del Bue.

Oggi pomeriggio, 26 febbraio, alle 18.30, nell'aula magna della scuola Giovanni XXIII di Via Monte Bianco, Agsm-Aim replicherà l'incontro tenuto lunedì scorso all'Auditorium Verdi della fiera di Verona per mostrare ai cittadini i dettagli del progetto presentato in Regione Veneto. A Ca' del Bue, l'azienda ha già attivato un biodigestore ed ora vuole ottenere il via libera per una linea di smaltimento dei fanghi di depurazione. Linea che potrebbe arrivare ad essiccare ed eliminare 110mila tonnellate di fanghi all'anno.

La presentazione sarà fatta dai tecnici che hanno realizzato il progetto, dall'ingegnere di Agsm-Aim Renato Guarnieri e dall'assessore comunale all'ambiente Tommaso Ferrari.

E come lunedì scorso, anche l'incontro pubblico di oggi sarà anticipato dalla protesta di chi è contrario al progetto. Il presidio è organizzato dal comitato Salute Verona, il quale ha dato appuntamento alle 18 davanti alla scuola Giovanni XXIII di San Michele Extra. «È assurdo, in un territorio dove l'inquinamento è già altissimo attivare nuovamente l'inceneritore - fa sapere il comitato - E ci sarebbe la quasi certezza che nei fanghi che andrebbero bruciati ci siano i Pfas che tanti problemi stanno creando. Queste sostanze non vengono distrutte dall'inceneritore e verrebbero quindi sparse per chilometri attraverso la ciminiera sul suolo veronese con successiva infiltrazione nelle falda».

In risposta a queste ed anche ad altre preoccupazioni espresse, Agsm-Aim ha sospeso l'iter di autorizzazione dell'impianto in Regione ed ha promesso di sottoporre il progetto ad una valutazione di impatto sanitario. Una valutazione giudicata necessaria dal Partito Democratico di Verona ma anche dai sindaci dei Comuni vicini a Ca' del Bue, come San Martino Buon Albergo e Zevio. Rimane invece ferma la contrarietà del sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello, che ha suggerito ad Agsm-Aim di valutare soluzioni alternative.