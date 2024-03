«Nuovo impianto a Ca' del Bue, servono approfondimenti su Pfas e polveri sottili»

Una valutazione di impatto sanitario, approfondimenti sui Pfas e verifiche sul potenziale peggioramento dell'inquinamento atmosferico, in una città dove è già alta la concentrazione di polveri sottili. Anche il Comune di Verona mostra resistenze all'attivazione di un impianto di trattamento dei fanghi di depurazione a Ca' del Bue. Osservazioni che ieri, 29 febbraio, sono state messe per iscritto dalla giunta comunale e che saranno inviate alla Regione Veneto insieme a quelle già manifestate dalla settima circoscrizione.

Comitati e cittadini non sono gli unici ad essere preoccupati per il progetto di rinnovamento di Ca' del Bue presentato da Agsm-Aim. Anche il Comune di Verona ha chiesto delle integrazioni alla documentazione prodotta dall'azienda, di cui il Comune stesso è socio di riferimento. Insomma, anche il capoluogo, come gli altri Comuni vicini a Ca' del Bue, chiede maggiori garanzie per un progetto che deve ottenere l'autorizzazione della Regione Veneto. E per ottenerla, il progetto passerà attraverso una valutazione che deve tenere conto delle osservazioni inviate da cittadini, enti e associazioni.

E le osservazioni del Comune di Verona sono contenute nella delibera approvata ieri dalla giunta. Nel documento sono presenti richieste di approfondimento sull’inquinamento atmosferico e sulla valutazione relativa all’incremento delle concentrazioni di polveri sottili e di ossidi di azoto prodotti dall’impianto di valorizzazione termica. Inoltre, sulla presenza dei Pfas nei fanghi di depurazione, la giunta ritiene necessario integrare la documentazione presentata dall'azienda attraverso uno studio scientifico. Infine, il Comune di Verona ritiene utile che il progetto sia sottoposto ad una valutazione di impatto sanitario, una valutazione che tra l'altro è stata anche promessa dalla stessa Agsm-Aim.

E nell'approfondire gli impatti ambientali del nuovo impianto, il Comune chiede di specificare le motivazioni che supportano la necessità di procedere con tale progettualità ed assicurare che la scelta da operare sia effettivamente basata sulla minimizzazione degli impatti a fronte del soddisfacimento di un interesse atteso. Un'analisi che deve essere svolta comparando gli impatti su tutte le matrici ambientali potenzialmente interessate con le diverse alternative di trattamento disponibili.

Ma la delibera non si ferma solo all'impianto e chiede di valutare anche gli effetti sul traffico, in particolare quello pesante, che sarà attratto dalla nuova struttura e sull'inquinamento acustico che ne deriverà.

«Quella della giunta è una posizione prudente e non ideologica». Hanno commentato Franco Bonfante e Alessia Rotta, rispettivamente segretario provinciale e segretaria cittadina del Partito Democratico di Verona. Il PD si trova dunque in sintonia con quanto deciso ieri dal Comune. «Ora si apre la fase in cui le richieste di verifiche e di approfondimenti devono diventare operative e non c’è altra strada all’infuori della trasparenza e della partecipazione - hanno aggiunto Bonfante e Rotta - Vanno colti gli inviti a trovare forme di coinvolgimento dei cittadini con le proprie rappresentanze e delle competenze e delle professionalità che le istituzioni pubbliche offrono a livello locale».