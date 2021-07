Inaugurata a Buttapietra la sede veronese dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie

Presente al taglio del nastro il presidente della Regione Luca Zaia che ha spiegato: «Il nuovo edificio è stato progettato per essere autosufficiente dal punto di vista energetico, grazie ai pannelli fotovoltaici, ed è inserito in un'area di 6.600 mq»

Ieri, 7 luglio, il presidente della Regione Luca Zaia ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede della sezione territoriale di Verona dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in Via Bovolino a Buttapietra. Un'occasione che ha permesso al presidente Zaia di visitare successivamente anche l'azienda Antico Molino Rosso.

Come spiegato dallo stesso Zaia, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie è guidato dalla dottoressa Antonia Ricci ed è preposto all'attività di controllo, sorveglianza e ricerca scientifica nell'ambito della sanità, dei rischi alimentari e delle zoonosi. L'istituto è competente sul territorio del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e di Trento e Bolzano. E fa parte di una rete di dieci istituti zooprofilattici in tutta Italia.

Quella veronese è una delle 11 sezioni diagnostiche periferiche dell'istituto e «svolgerà servizio di accettazione e consegna campioni h24 - ha dichiarato il presidente regionale - È dotata di una sala riunioni, una sala necroscopica, una sala prelievi, un laboratorio a contenimento biologico, una unità di biologia molecolare, un laboratorio di sanità animale, un'unità operativa anticorpi monoclonali e di un laboratorio per il controllo alimenti. La sezione veronese, per vocazione e per esigenze del territorio, si specializza in particolare nel campo della patologia aviaria. Il nuovo edificio è stato progettato per essere autosufficiente dal punto di vista energetico, mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici, ed è inserito in un'area di 6.600 metri quadrati».