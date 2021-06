Fa il pieno di donazioni il "carrello solidale" a Bussolengo 

È andata oltre le migliori aspettative la raccolta solidale organizzata dal Comune e dalle associazioni nei supermercati di Bussolengo Lidl, Martinelli, Eurospin, Spazio Conad e Conad City. In una sola giornata sono stati donati dai cittadini circa quaranta quintali di alimenti a lunga conservazione come pasta, riso, latte, biscotti, olio, tonno in scatola, salsa di pomodoro, alimenti per bambini destinati alle famiglie del territorio in difficoltà. Una spesa solidale che sarà distribuita dai volontari della Caritas già nei prossimi giorni.

«Carrello solidale - spiega il sindaco Roberto Brizzi - è nato da un progetto del Comune di Bussolengo, in collaborazione con la Caritas, in quanto durante il primo periodo di Covid 19 molte famiglie si sono rivolte al Comune ed alla Caritas per ricevere la spesa». Un'iniziativa che si è ripetuta nel tempo e ha dato ottimi risultati anche questa volta. La gestione della spesa è stato un lavoro di squadra meticoloso che ha visto in campo tanti volontari suddivisi in turni e zone. Nell'arco della giornata si è registrata un'adesione molto alta, tanto che è stato necessario organizzare ben due momenti per raccogliere e portare via dai punti di raccolta la spesa donata dai cittadini.

«C'è stato un aumento significativo di famiglie in difficoltà, - precisa l’assessore al sociale, Silvana Finetto - causato soprattutto dalla perdita del lavoro. Calcoliamo, dai dati della Caritas e da quelli in nostro possesso, in almeno 130 nuclei familiari che si sono rivolti ai servizi sociali e alla Caritas in cerca di aiuto alimentare. Questa collaborazione è sempre molto attiva e fruttuosa perché ci consente di avere in tempo reale il polso della situazione. Ringraziamo i supermercati, le associazioni e la generosità dei nostri cittadini».