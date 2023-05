Contro il traffico bus navette per le "Piazze dei Sapori" nel weekend. In via Valverde verrà cancellato l'attraversamento pedonale

Parte domani, sabato 6 maggio, e proseguirà anche nella giornata di domenica il servizio navette con destinazione Piazze dei Sapori a Verona. Lo ha comunicato quest'oggi Amt3 che, in una nota, poi sottolinea: «Per chiunque volesse raggiungere l'evento e provenisse dalla zona ovest, è prevista la possibilità di lasciare la propria autovettura al parcheggio stadio B e di utilizzare i bus messi a disposizione dagli organizzatori della manifestazione, con 20 minuti di frequenza tra una partenza e l'altra».

Se i numeri di visite replicassero l'affluenza dello scorso anno, spiegano ancora da Amt3, in centro si potrebbero riversare «circa centomila veronesi», i quali secondo le previsioni potrebbero dunque «sovraccaricare le intersezioni più delicate del traffico cittadino». In tal senso, pertanto, il consiglio che giunge da Amt3 ed è rivolto in particolare ai veronesi abitanti nella prima periferia, è quello di utilizzare le due ruote, oppure i mezzi pubblici di linea, o ancora di optare per lo «spostamento a piedi».

Sempre da parte di Amt3, inoltre, viene precisato che «sulla scia del costante monitoraggio della viabilità attorno al cantiere di via Città di Nimes», nelle prossime ore si interverrà «cancellando l'attraversamento pedonale che da via Valverde va a congiungere i giardini Pradaval». La misura, a quanto si apprende, mira a «deviare il cammino dei pedoni di modo che non rallentino la percorrenza dei veicoli su un tratto che ha dimostrato un certo grado di criticità di percorrenza».