A Verona arriva l'autobus dei tamponi Covid: test gratuiti per la popolazione dell'intera provincia

Al via da sabato una nuova iniziativa per i tamponi e lo screening anti-Covid sul territorio della Ulss 9 Scaligera. Il progetto è sviluppato in collaborazione con ATV Verona e consiste in un autobus attrezzato per l'esecuzione dei test anti-Covid. Secondo quanto si apprende, il veicolo si fermerà in varie località del territorio veronese, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione, oltre che all'esterno dei centri commerciali, delle chiese e delle sagre.

Il servizio di screening itinerante risultererà essere totalmente gratuito, un'opportunità in più nella lotta contro Covid a favore della popolazione veronese. Le prime date e località dove l'autobus anti-Covid farà tappa nei prossimi giorni sono già state fissate e sono le seguenti:

24 luglio dalle 10 alle 18 a Verona, in Piazza Bra;

25 luglio dalle 8 alle 14 a Bardolino;

26 luglio dalle 8 alle 18 a Valeggio;

2 agosto dalle 19 alle 23 a Caprino.

L'autobus ATV allestito come postazione mobile per i tamponi Covid è stato inaugurato a Nogara presso l'ex Ospedale Stellini. Il mezzo è stato messo a disposizione dell'Ulss 9 Scaligera che ha poi provveduto ad equipaggiarlo con le strutture e i dispositivi necessari ad effettuare tamponi Covid-19. Il mezzo è uno dei più recenti della flotta aziendale e, come detto, sarà presente alle manifestazioni e nei luoghi d'aggregazione dell'intera provincia di Verona. L'iniziativa ha recentemente riscosso anche il plauso del presidente del Veneto Luca Zaia.

Ph Atv Verona Facebook