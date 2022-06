A Grezzana sostegno alle famiglie per l'iscrizione dei figli alle attività sportive

Già alla festa dello sport e del tempo libero, che si è tenuta oggi, 19 giugno, dalle 10 alle 17 al campo sportivo di Grezzana, le famiglie hanno potuto ritirare il buono deliberato recentemente dal Comune per sostenere le spese di iscrizione alle attività sportive e ricreative che saranno svolte da bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 17 anni.

Il buono è riservato ai residenti, è al portatore e avrà validità fino al 30 giugno 2023. Inoltre, sarà possibile ritirarlo il lunedì, mercoledì e venerdì fino al 15 luglio, dalle 9 alle 12, all'ingresso del municipio.

Alla festa dello sport e del tempo libero hanno partecipato, tra le varie realtà, il Valpantena Volley, Valart, Gaiga Ciclismo e Asgdc, Real Grezzana Lugo, Polisportiva Lugo, Teste di Marmo, Gruppo Majorettes Grezzana, Judo, Grizzly Lessinia Basketball, Tennis e C.e.a. Grezzana.

Negli scorsi anni, il Comune di Grezzana stanziava a favore delle associazioni un sostegno di 35 euro per ciascun iscritto minore di 18 anni ad integrazione della quota di tesseramento versata dai genitori. Quest’anno, volendo allargare la platea e ricomprendere tutte le attività post scolastiche, l'amministrazione ha deciso di destinare il buono direttamente alle famiglie.

«Per questa operazione sono stati stanziati a bilancio 70mila euro, una somma ben al di sopra di quanto riconosciuto negli anni precedenti, segno dell’importanza che vogliamo dare all’aiuto di giovani e alle famiglie», ha affermato la vicesindaco Federica Maria Veronesi, delegata a infanzia e giovinezza. «Le associazioni sportive sono state contattate e incontrate più volte per definire le modalità operative di utilizzo del nuovo buono e abbiamo trovato da parte di tutte una grande collaborazione, per questo le ringraziamo di cuore», ha concluso il consigliere con delega allo sport Andrea Iseppi.