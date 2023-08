Buono regionale per le spese scolastiche alle superiori: i requisiti e come presentare la richiesta

Dal 18 settembre e fino al 20 ottobre è possibile fare domanda per richiedere "borse di studio" a copertura delle spese di acquisto dei libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso a beni e servizi di natura culturale sostenute nell’anno scolastico 2022/2023. Il contributo, spiega una nota del Comune di Verona, è erogato dalla Regione Veneto ed è concesso a studentesse e studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado del sistema nazionale di istruzione nel Veneto.

In base a quanto riportato nella nota del Comune, non sono richiesti giustificativi di spesa e non è richiesto alcun requisito di merito scolastico. L'importo di ciascuna "borsa di studio", di misura non inferiore a 150 euro e non superiore a 500 euro, sarà determinato in base alle domande validamente pervenute alla Regione del Veneto e alle risorse disponibili.

I requisiti per presentare la domanda

La studentessa o lo studente dovrà:

essere stato iscritto e aver frequentato, nell’anno scolastico 2022/2023, gli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

essere residente in Veneto;

appartenere ad un nucleo familiare con Isee 2023 da euro 0 a euro 15.748,78.

La presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente online dal 18 settembre ed entro il 20 ottobre alle ore 12 sulla piattaforma https://www.regione.veneto.it/ istruzione/borsedistudioweb seguendo le istruzioni. Se non si possiede strumentazione informatica con connessione ad internet è possibile rivolgersi per la compilazione della domanda all’Uffico Regionale per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P) in Piazzale Cadorna, 2, chiamando il numero 045 8676636 o inviando una email a infovr@regione.veneto.it.